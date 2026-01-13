 「ラブライブ！」声優・坂倉花、爽やかな制服姿を披露！「遅れてやってきた修学旅行」をコンセプトにした1st写真集が発売決定 | RBB TODAY
「ラブライブ！」声優・坂倉花、爽やかな制服姿を披露！「遅れてやってきた修学旅行」をコンセプトにした1st写真集が発売決定

『坂倉花 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
　4月3日、KADOKAWAから声優・坂倉花の初写真集が発売される。

　坂倉は『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚冬毬役や、同作発のスクールアイドルグループ「Liella!」のメンバーとして活動中。同作は「遅れてやってきた修学旅行」をコンセプトに、大阪、京都、奈良、宮古島で撮影された。バリエーション豊かな衣装を着用し、コンセプトに合わせた修学旅行生らしい制服姿も収録されている。

　坂倉は「高校生時代、制限の多い世の中で、例年通りの開催が出来なかった修学旅行に、『今もう一度行きたい……!』ということで、今回は"遅れてやってきた修学旅行"をテーマに、大阪、京都、奈良、宮古島の4都市に撮影しに行きました」とコメント。「撮影中はいつも和気あいあいとしていて、どの場所でも本当に楽しく、自然な表情を沢山撮っていただけたと思っています。憧れだった、初めての写真集。背伸びをしない、今この瞬間のありのままの私が沢山詰まった、特別な1冊になりました。是非みなさんに手に取っていただき、青春たっぷりな旅の思い出を、一緒に共有出来たらいいなと思っています!」と語っている。

　なお、本日13日より予約受付が開始され、特典情報も公開された。ゲーマーズではアクリルスタンド&缶バッジセットの有償特典のほか、限定絵柄ランダムブロマイド全3種を用意。アニメイト、Amazon、楽天ブックス、セブンネット、HMV、タワーレコードでは各店舗で異なる限定絵柄ブロマイドが特典となる。

　さらに、同作発売を記念したイベントも開催される。発売日の4月3日にはオンラインサイン会、4月25日にはHMV&BOOKS SHIBUYAでお渡し会が実施される予定だ。


