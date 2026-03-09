 乃木坂メンバーが舌鼓した設楽絶賛の「ごはんのお供」とは？ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

乃木坂メンバーが舌鼓した設楽絶賛の「ごはんのお供」とは？

エンタメ その他
注目記事

　8日放送の「乃木坂工事中」（テレビ東京系）では、「最強ご飯のお供選手権」企画を実施。乃木坂46のメンバーとバナナマンが、それぞれ“最強”だと思うご飯のお供を持ち寄り、プレゼン対決を繰り広げた。

　番組では、乃木坂メンバーたちが「これぞ最強！」というご飯のお供を紹介。豪華な海鮮から意外な家庭の味まで、バラエティ豊かなラインナップが並んだ。

　岩手県出身の佐藤璃果が紹介したのは、「瓶ドン ウニ」。ウニ、イクラ、メカブが詰まった、見た目も華やかな岩手の海の宝石箱のような一品。一方、遠藤さくらは「バター醤油ご飯」を紹介。上京当時によく食べてドハマリしていた思い出の味だといい、シンプルながらもMCの設楽統が「トリュフを入れる」と身を乗り出す場面もあった。さらに、増田三莉音は「豆腐のせご飯」をプレゼン。味付けなしの豆腐をそのままご飯にのせて食べるというシンプルすぎる食べ方にスタジオから驚きの声が上がり、素材の甘みを楽しむ一品として紹介された。

　メンバーたちの熱いプレゼンが続く中、最後に登場したのがバナナマン・設楽統が紹介した「豚肉味噌漬け」。地元・埼玉県秩父の名物として知られる一品で、「脂身が多い部分がおすすめ」「うめえ！」と設楽は改めて絶賛。スタジオに香ばしい香りが広がると、メンバーたちも思わず悶絶する様子を見せた。

　最終投票では、豪華な海鮮などを抑えて12票を獲得し、設楽の「豚肉味噌漬け」が圧倒的支持で優勝。試食したメンバーからは「とろける」「ご飯が進みますね！」といった声が上がり、スタジオは大いに盛り上がっていた。



乃木坂46 6期生の初アンダーライブ舞台裏に密着したドキュメンタリー映像が公開！ | RBB TODAY
画像
乃木坂46の6期生初アンダーライブの舞台裏を描いたドキュメンタリー映像が公開され、リハや成長の様子が紹介されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/05/244820.html続きを読む »

乃木坂46、「真夏の全国ツアー2026」全国8都市で開催決定！ | RBB TODAY
画像
乃木坂46は全国8都市18公演のツアーと東京ドームライブを開催予定で、6月から8月にかけて行う。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/24/244328.html続きを読む »

日経エンタテインメント! 乃木坂46 Special 2026【クリアファイル付き】 (日経BPムック)
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ (Type-A) - 乃木坂46 (特典なし)
￥1,718
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《Kagura》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

バナナマン

エンタメトピックス

ピックアップ

page top