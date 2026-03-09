 ゼッテリア、千葉ロッテマリーンズ選手が好きな食材を使用した限定バーガーを販売！ ZOZOマリンスタジアム限定 | RBB TODAY
ゼッテリア、千葉ロッテマリーンズ選手が好きな食材を使用した限定バーガーを販売！ ZOZOマリンスタジアム限定

　バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、10日から「千葉ロッテマリーンズPLAYERS COLLAB MENU」を「ゼッテリア ZOZOマリンスタジアム店」限定で販売する。

　ラインアップは、小島和哉投手が好きなローストビーフを使用した「小島和哉のローストビーフバーガー」や、藤原恭大選手が好きなデミグラスソースを使用した「藤原恭大のビーフシチューバーガー」、和田康士朗選手が好きなマンゴーを使用した「和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー」と、「和田康士朗のトロピカルマンゴーソーダ」の4種類だ。

　「小島和哉のローストビーフバーガー」は、毎年好評の小島和哉投手とのコラボバーガーだ。醤油ベースのオリジナルソースを合わせたローストビーフを、牛肉100%パティやレタス、マヨネーズとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ。価格は単品1,100円、セット1,700円。

　「藤原恭大のビーフシチューバーガー」は、今シーズンからの新商品として、藤原恭大選手が好きなデミグラスソースを使用したコラボバーガーが登場する。牛肉100%パティに、デミグラスソースをベースに、ごろっとしたビーフとホクホクのポテトを加えた濃厚でコク深いビーフシチューを合わせ、4種のチーズソースなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ、食べ応え抜群なバーガーだ。価格は単品1,100円、セット1,700円。

　「和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー」は、香り高く濃厚な味わいが特長のアルフォンソマンゴーを使用したシロップをチューハイで割り、マンゴーの果肉をトッピングしたアルコールドリンクだ。価格は850円。

　「和田康士朗のトロピカルマンゴーソーダ」は、香り高く濃厚な味わいが特長のアルフォンソマンゴーを使用したシロップを炭酸で割り、マンゴーの果肉をトッピングした爽やかなドリンクだ。価格は700円。

　また、ビーフ100%のパティとチェダーチーズをダブルで重ねた、食べ応え抜群の「スタジアムWチーズバーガー」も販売する。牛肉100%パティ2枚とチェダーチーズ2枚を交互に重ね、4種のチーズ(ゴーダ・チェダー・マスカルポーネ・パルメザン)をブレンドしたとろ~りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品だ。価格は単品1,000円、セット1,600円。

　販売は12月下旬まで予定している。表示価格は全て税込。「和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー」は、税率10%での税込価格で、販売は20歳以上が対象となる。


