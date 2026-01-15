「ラブライブ！」声優・野中ここな、地元・長崎舞台の1st写真集が本日発売！ | RBB TODAY

15日、声優・野中ここなの1st写真集『うたかた』（KADOKAWA）が発売された。野中は「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」村野さやか役として注目を集める声優だ。今月28日に20歳を迎える野中にとって、同作は初の写真集となる。

野中ここな1st写真集『うたかた』【撮影／熊木優】（C）KADOKAWA

「大切な場所で大切な一冊をつくりたい」という本人の思いもあり、同作は生まれ育った地・長崎県で撮影された。10代最後の透明感あふれる制服カット、グラバー園・眼鏡橋といった長崎の有名スポットを楽しむ姿、幻想的な雰囲気を感じさせる海辺で馬に乗ったシーンなどが掲載されている。

同作発売にあたり野中は、「この一冊に、今の自分にしか出せないパワーや雰囲気をすべて詰め込みました。直接言葉で伝えるわけではないけれど、私は写真を通してたくさんのエールを届けたいと思っています。手に取ってくれた皆さんが少しでも元気になったり、前向きになれるような1冊になっていたらうれしいです。そして、この写真集をきっかけに気になる場所などがあったら、ぜひ長崎のいろんな魅力に触れてみてほしいです」とコメントを寄せている。