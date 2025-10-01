ババババンビ・岸みゆ、身長145cmの“豊満ボディ”披露！ | RBB TODAY

1日、週刊SPA!のデジタル写真集「岸みゆ『超小型女子の破壊力抜群ボディ』」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットが公開された。

撮影:鈴木ゴータ ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY) スタイリング:沼田美咲(ミタケイショウ)

岸は埼玉県生まれの24歳。アイドルグループ「#ババババンビ」の赤色担当として活動中だ。2024年11月には1st写真集『tinto』（光文社）も発売されており、グラビア界でも活躍を見せている。

同作では、身長145㎝と小柄な体型ながら迫力のあるボディが披露されている。無邪気に放たれるセクシーショットなど必見の内容となっている。表紙にはカウガール衣装に身を包み、水着の上にカウガールという組み合わせでセクシーさを演出している。陽光が降り注ぐ窓の前で撮られたカットでは、黄色いカーディガンを羽織った清楚さ溢れるカットや、前髪を分けて大人びた姿を見せるカットなどが確認できる。

またビキニ×スニーカーというスポーティな衣装も着こなしており、活発な光景を垣間見ることができる内容だ。