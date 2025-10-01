ババババンビ・岸みゆ、身長145cmの“豊満ボディ”披露！ | RBB TODAY

岸みゆ、1st写真集『tinto』3種の表紙解禁！ 甘噛み、黒ランジェリー、一糸纏わぬバックショットも | RBB TODAY
11月13日に1st写真集『tinto』（光文社）を発売する＃ババババンビ・岸みゆ。このほど、通常版表紙と限定版カバー2種の計3種類の表紙が公開された。
グラビアマガシン『STRiKE！』のデジタル写真集シリーズ第51弾となる『【STRiKE！デジタル写真集】岸みゆ ブルー・メモリーズ』（イマジカインフォス／以下同）が、本日24日より順次配信スタート。それに伴い、掲載カットが公開された。
1日、週刊SPA!のデジタル写真集「岸みゆ『超小型女子の破壊力抜群ボディ』」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットが公開された。
岸は埼玉県生まれの24歳。アイドルグループ「#ババババンビ」の赤色担当として活動中だ。2024年11月には1st写真集『tinto』（光文社）も発売されており、グラビア界でも活躍を見せている。
同作では、身長145㎝と小柄な体型ながら迫力のあるボディが披露されている。無邪気に放たれるセクシーショットなど必見の内容となっている。表紙にはカウガール衣装に身を包み、水着の上にカウガールという組み合わせでセクシーさを演出している。陽光が降り注ぐ窓の前で撮られたカットでは、黄色いカーディガンを羽織った清楚さ溢れるカットや、前髪を分けて大人びた姿を見せるカットなどが確認できる。
またビキニ×スニーカーというスポーティな衣装も着こなしており、活発な光景を垣間見ることができる内容だ。