『FGO』第2部完結記念！今は遥か理想…マシュの完璧なスタイルを香港美女が“現界”させてしまう | RBB TODAY

2025年、『Fate/Grand Order』の「第2部 終章」開幕しました。10年にわたっての集大成であり、ようやく一区切りついたわけですが、おそらくこれからもまだ物語が続いていくことを願うマスターは多いかと思います。

同作品には多くのヒロインが登場しますが、第1部の旅立ちから共にするマシュの存在が大きい。多くのマスターに愛される彼女はストーリーごとに霊基の状態が変わるものの、やはり当初の姿が忘れらない方も多いかと思います。そこで、原点回帰という意味でも、台湾で第1部のマシュのコスプレを撮影してきました。

今回、マシュに扮してくれたのは、香港出身で台湾在住の「小楠」さん。『FGO』が大好きで、特に酒呑童子のコスプレクオリティーの高さが知られています。アクションから妖艶なポージングまで得意とする表現力の高さをお届けします。お見逃しなく。



マシュ・キリエライト『Fate/Grand Order』／小楠（Instagram：naaaaaaam_cos2023、X：@Naaamuumm）

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

モデル：小楠（Instagram：naaaaaaam_cos2023、X：@Naaamuumm）

撮影：乃木章（X：@Osefly）