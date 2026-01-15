NGT48・大塚七海、ヒップラインがセクシーなランジェリーカットも！1st写真集表紙＆先行カット公開 | RBB TODAY

2月13日に発売されるNGT48・大塚七海の初写真集の表紙とタイトルが『七いろの青』（KADOKAWA）に決定した。あわせて、先行カット第3弾も公開された。

同作のタイトルは秋元康氏が考案。表紙には、大塚にとって節目となるときには必ず着ているという白いワンピース姿で、ポニーテールをなびかせ振り返る爽やかさ全開のカットが選ばれた。

©KADOKAWA／写真：岡本武志

大塚は秋元氏考案のタイトルについて「私の名前『七海』の"七"と『海』をイメージする"青"が入っているこのタイトルを初めて見たときに、いろんな色が私にもあることを教えてもらえた気がして、胸がキュンとなりました。表紙には私が特別な日に着用する白いワンピースを選びました。白ワンピとのギャップもお楽しみいただける内容になっていると思います。自分の色がたくさんの方に届き、そしてみなさんにとって特別な一冊になりますように」とコメントを寄せた。

©KADOKAWA／写真：岡本武志

©KADOKAWA／写真：岡本武志

第3弾となる先行カットでは、背中をあらわにした色気たっぷりのランジェリーカットなど3点が公開。写真集内では、大塚にとって過去最大露出ともいえる大胆な姿が多数収録されている。また同作の発売を記念して、2月22日、23日に東京・書泉ブックタワー（秋葉原）、2月28日には地元・新潟で、本人登壇のお渡し会イベントも開催される。

さらにAmazon、楽天ブックス、セブンネット、星野書店では書店限定特典付き写真集も発売される。紀伊國屋書店 新潟店では、ランダム特典付き写真集を発売する。