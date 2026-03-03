パチンコインフルエンサー・ぽたみう、初ソログラビアでしなやかボディ披露！ | RBB TODAY

3日発売の雑誌『FLASH』（光文社）に、TikTokで6年間負けなしの「パチンコクイーン」として話題のインフルエンサー、ぽたみうが登場している。
同誌にて初のソログラビアを披露。公開されたカットでは、窓際の自然光を浴びながら青い花柄のクッションに身を預け、白地に花柄があしらわれた、ピンクの紐のビキニ姿でしなやかボディを披露している。胸元に添えられた手と、カメラをまっすぐに見つめる視線が印象的だ。
ぽたみうは、千葉県出身の8月1日生まれ。その毒舌な低音ボイスが魅力となりTikTokで人気を集めている。月に200万円をパチンコに費やすという豪快なエピソードと、6年間無敗という実績から注目を集め、人気YouTuberヒカルのチャンネルに出演した経験も持つ。また、同日にはFLASHデジタル写真集『NON STOP』も各電子書店で発売されている。
