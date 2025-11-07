 NGT48・大塚七海、佐渡島でセクシーショット！初の写真集が2026年2月発売決定 | RBB TODAY
NGT48・大塚七海、佐渡島でセクシーショット！初の写真集が2026年2月発売決定

NGT48大塚七海『1st写真集（仮）』©KADOKAWA/写真:岡本武志
　2026年2月13日、『NGT48大塚七海1st写真集（仮）』（KADOKAWA）が発売される。

　大塚はNGT48の2期生として2018年にデビュー。2024年8月リリースの10thシングル『一瞬の花火』でセンター（トリプルセンター）を務め、2025年6月リリースの11thシングル『希望列車』ではWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍している。

　同作の撮影が行われたのは、新潟出身の彼女にとっても縁のある佐渡島。豊かで美しい自然や古き良き日本の原風景の残る離島で見せた透明感あふれる笑顔や、ドキッとするような大人の表情を切り取り、これまでの彼女の姿とまだ誰も知らない新たな一面を収録している。

　スレンダーなスタイルが際立つ水着姿や、「大切な時には必ず着る」という清楚な白ワンピース、無防備な“寝起き”ショットなど、等身大でナチュラルな彼女の姿を楽しむことができる。

　さらに同作では、大塚自身初となるランジェリーカットにも挑戦。25歳を迎え、大人の魅力あふれる女性に成長した彼女の「気持ち」を感じさせる一冊となっている。

　また同作の発売を記念して2026年2月22日(日)・23日(月・祝)には東京で、2月28日(土)には地元・新潟で、本人登壇のお渡し会イベントも開催。Amazon、楽天ブックス、セブンネット、星野書店では書店限定特典付き写真集も発売される。

　大塚は「この度、写真集の発売が決定しました。NGT48に加入して約8年、このような大きなチャンスをいただけて本当に嬉しいです。これまでの歩みや、25歳になった今の自分らしさ、そして新しい挑戦がぎゅっと詰まった1冊になっています！ぜひたくさんの方に手に取っていただけたらと思います」とコメントを寄せている。


