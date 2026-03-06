桑島海空、「本日、結婚しました！」突然の結婚報告「温かく見守っていただけたら」 | RBB TODAY

タレントの桑島海空が5日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を報告した。
桑島は「本日、結婚しました！温かくそっと見守っていただけたら嬉しいです。今は芸能活動から離れていますが、これからも自分らしく頑張っていきます！」というメッセージを投稿。ピースサインをした手の写真と、ケージに入った茶色と白の2匹のハムスターの写真を公開している。
この突然の報告にファンからは、「おめでとう」「末永くお幸せに」など、祝福のコメントが相次いでいる。
※桑島海空、「本日、結婚しました！」突然の結婚報告（桑島海空の公式Instagramより）
