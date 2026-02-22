「日本入国を拒否された」韓国人気ラッパー。領土問題も関係か | RBB TODAY

DJ DOCのメンバーであるキム・チャンヨルが、日本への入国を拒否されたと明らかにした。

2月22日、キム・チャンヨルは自身のSNSで「去る19日、日本の米子空港で入国審査中に、飲酒運転の前歴を理由に入国を拒否された」とし、「昨年、私的な日程で日本を訪れた際には問題がなかった」とした。

社団法人・独島愛運動本部の広報大使として活動しているキム・チャンヨルは、「竹島（=独島日）の日を前に、現地の雰囲気を撮影する予定であったと説明した。2月19～21日の日程で日本を訪れたが、到着当日に帰国することになったという。

(写真=キム・チャンヨルInstagram)

キム・チャンヨルは「独島関連の活動が問題だという説明は聞いていない」とし、「いかなる理由であっても入国は不可だという回答だけが繰り返された」と語った。行事会場を訪問する計画はなかったとも述べた。

共に入国を試みた運動本部の関係者も入国を拒否され、翌日になってようやく韓国へ戻ったと伝えた。

運動本部側も公式SNSを通じて「約5時間にわたり事情聴取と捜索を受け、独島広報活動を理由に上陸が不許可となった」とし、「竹島の日を前に、独島関係者の訪問を阻止しようとする日本の政治的報復である」と主張した。

キム・チャンヨル(写真提供=OSEN)

日本の島根県は1905年2月22日、竹島(=独島)を行政区域に編入すると告示した。その後、2005年に『竹島の日』条例を制定し、2006年から毎年2月22日に記念行事を開催している。

