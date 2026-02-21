 宇佐美なお、最大露出で挑んだ1st写真集は「腹直筋」が見せ場！ | RBB TODAY
宇佐美なお、最大露出で挑んだ1st写真集は「腹直筋」が見せ場！

宇佐美なお【写真：竹内みちまろ】
　宇佐美なおが21日、都内にて1st写真集『U』（ワニブックス）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

　同作は、K1ラウンドガールなどでその抜群のスタイルとシャープできりっとした美しいフェイスが話題となっている宇佐美の初の写真集。撮影は10月に沖縄で行った。約5ヵ月かけてボディメイクに取り組んだうえで撮影に臨んでおり「腹直筋が出るようにトレーニングしたので、そこが今回の写真集の見せ場です」と目を輝かせた。

　写真集がリリースされる心境を尋ねられると「写真集を出すことが夢でした。目標でもあったのですが、こんなに早く出させて頂けることをすごく嬉しく思いました」と声を弾ませた。「自分の中でも最大露出になるので反響も大きかったです」とも。

　「クール系でかっこよくてしゃべると怖いなどのイメージを持たれがちなのですが、今回の写真集は素直な自分を表現するようにしました」とコンセプトを説明。カッコいい1枚として、しゃがみ込んでヒップを露出しているカットをセレクトし、「写真集の中で一番カッコいい系の衣装なのですが、ダイナミックに足を延ばして体のラインを強調した1枚です」とにっこり。

　今後の活動については、「グラビアでもしっかりと名前を残したいです。趣味のオカルトの方でもお仕事が決まっていまして、3月くらいには発表できると思いますので、そのお仕事に向けて本腰を入れていきたいなと思います」と声を弾ませた。


《竹内みちまろ》
