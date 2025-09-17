有働由美子、羽田美智子の“ノーパン＆ノーブラ”発言に困惑！「大丈夫？これカットできない」 | RBB TODAY

17日配信のポッドキャスト番組『羽田美智子のChange of Life』に、フリーアナウンサーの有働由美子が出演。羽田美智子と“ぶっちゃけトーク”を繰り広げた。

同番組は、女優の羽田美智子が更年期世代のリスナーの悩みに答える、9月3日に配信開始した新番組。今回は、羽田の“親友”である有働が「初ゲスト」として登場した。

18年以上、同じマンションの別の階に住んでいるという有働と羽田。朝のゴミ出しの時間にはお互いよく遭遇するそうで、羽田が「玄関を開けて、下（の階）にいるかな？って思ったらいて。お互いすっぴんでね」と言うと、有働は「たまにはノーブラだったりしてね」と返答。すると羽田が「私...下も」と、まさかのノーパン＆ノーブラで有働と会っていたことを告白。この発言に有働は困惑しながら「下も！？大丈夫？これカットできないって聞いているよ」とコメントした。

羽田が笑いながら小声で「でも（パンツが）なかったしね」と明かすと、有働は「ここリアルなやつ！」とツッコミ。続けて有働は「まあ、確かに山田邦子さんがノーパン健康法みたいなことをされてて、あれはもう普段着の時もっておっしゃってましたけど」とフォローすると、羽田は「普段着の時は流石にね。ちょっとゴミ出しする時に、（ノーパンのまま）パッと行って帰ってきちゃう時があったなって」と説明した。

有働が「それ聞いたら、今度みっちゃん（羽田）にマンション内で会ったら、もう下見ちゃうじゃん。今日穿いてるのかな？穿いていないのかな？って」と言うと、羽田は「絶対にわからないときに穿いていないから大丈夫」と返答。すると有働が冷静になり「そういう番組なの？これ大丈夫？」と再度確認すると、羽田は「違う違う、危ない危ない」と慌てて否定した。