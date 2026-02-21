本多もか、デジタル写真集で“極上スタイル”を披露！妄想膨らむグラビアを公開 | RBB TODAY

21日、『週刊SPA!』（扶桑社）が、アイドルグループdela所属の本多もかのデジタル写真集「二人だけの秘密」の発売を記念し、誌面カットを公開した。
本多もかは2006年、愛知県生まれ。名古屋を拠点に活動するアイドルグループdelaのメンバーだ。アイドル活動の傍ら、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍している。
同写真集では、海辺の家や夜明け前の屋上などさまざまなシチュエーションで撮影を実施。本多の“極上スタイル”に妄想膨らむグラビアとなっている。公開された表紙カットでは、赤いニットトップから収まり切らないバストを披露。ページをめくると、清楚な白ニットと純白のロングスカートで海辺の家を訪れた姿が切り取られている。次のページでは純白の下に隠していたランジェリー風のインナーを公開。爽やかなライトブルーの輝きを見せながら、ベッドの上でくつろぐ姿が収められている。
屋上では、自ら花柄ワンピースの裾を持ち上げて真っ白なビキニショーツを露わにし、挑発的な表情でカメラを見つめるカットも披露されている。
