【写真】K-POPガールズ親友同士の証明! IVEのイソとNMIXXのギュジンの親密ぶりが話題 | RBB TODAY

ガールズグループNMIXXのギュジンとIVEのイソが、YouTubeチャンネルで“本当の親友”のような相性の良さを見せた。

2月20日、YouTubeチャンネル『KODE コード』のコンテンツ「セルフォンKODE」に、ギュジンとイソが出演した。「セルフォンKODE」は、互いに相手が誰か分からないまま携帯メッセンジャーでやり取りし、相手を推理していくコンテンツだ。

ギュジンはイソとメッセンジャーで連絡を取る中で、イソの絵文字や話し方を見て、相手がイソであると確信した。その後、イソを混乱させるために「私はグループ内の最年長のお姉さん」「青龍映画賞に行ってきた」など、自身とは関係のない話をして惑わせた。

イソはギュジンの話し方を見て「ギュジンお姉さんかな？」と推測したものの、ギュジンの偽のヒントに惑わされ、結局相手が誰なのか当てられず笑いを誘った。

メッセンジャーを終えて対面した二人は、満面の笑みを浮かべ、普段から親しい間柄であることを示した。ギュジンは「コラボステージをしながら、すぐに仲良くなった」と親しくなったきっかけを説明した。

続いてイソは「私たち、デートでロッテワールドにも行った。完全に初めて話す話だ」と、二人だけの秘密も明かした。

イソが所属するIVEは2月20日、『REVIVE +』のタイトル曲『ブラックホール』のスポイラー映像を公開した。ギュジンが所属するNMIXXは現在、デビュー初のワールドツアーを進行中だ。

