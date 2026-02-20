 櫻坂46、過去最大規模の全国ツアーファイナルが映像化決定！5周年記念ライブの新ビジュアルも公開 | RBB TODAY
櫻坂46、過去最大規模の全国ツアーファイナルが映像化決定！5周年記念ライブの新ビジュアルも公開

櫻坂46『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』告知画像
　4月8日、櫻坂46が史上最大規模で開催した全国ツアーのファイナル公演を収録したLIVE Blu-ray & DVD『5th TOUR 2025 "Addiction" TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』をリリースする。同作は、20日22時にYouTubeでプレミア公開されたライブ映像の最後にサプライズ公開され、さらに映像内で「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の新たなキービジュアルも披露された。

「5th TOUR 2025 "Addiction"」は、昨年リリースした2ndアルバム『Addiction』を引っ提げて行われた全国ツアーである。東京ドーム3days、京セラドーム大阪2daysのドーム5days公演を含む全国5か所11公演で計26万人を動員し、櫻坂46史上最大規模となった。本作は、そのツアーファイナルである京セラドーム大阪公演の模様を収録しており、詳細については後日発表される予定だ。

　完全生産限定盤は、Blu-ray2枚組（13,500円・税込）とDVD3枚組（12,000円・税込）が用意され、三方背BOX仕様・豪華フォトブックレット付きとなる。また封入特典として、ポストカードセット6枚1セット（全46種を6枚ずつ8セットのうち1セット）と、応募特典シリアルナンバーが封入される。

櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」新ビジュアル

　突如公開された新キービジュアルには、二期生の藤吉夏鈴、森田ひかる、山崎天の3人が登場している。先日公開された、白いワンピース姿で広い草原の桜の木を体現した“始まり”を感じさせるビジュアルから一転、今回はグループの“創世記”を連想させる仕上がりだ。キービジュアルを手掛けたOSRIN（PERIMETRON）のコメントからも、5周年を迎えた彼女たちの現在と未来を見据えた姿であることがうかがえる。

　なお、「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」のチケットは先行予定枚数を終了したことを受け、2月21日12時より、見切れ席のみを受け付けるオフィシャル特別先行を実施することも決定している。


《アルファ村上》

