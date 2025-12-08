日向坂46・大野愛実、16thシングル「クリフハンガー」センターに決定！ 五期生センターは今回が初 | RBB TODAY

2026年1月28日発売の日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」のフォーメーションが8日、レギュラー番組「日向坂で会いましょう」(テレビ東京)で発表された。センターには五期生の大野愛実が抜擢。日向坂46のシングル表題曲で五期生がセンターを務めるのは今回が初めてとなる。

同作は表題曲初参加の五期生を含む二期生から五期生までの14名を選抜。番組内のインタビューで大野は「このシングルを通して覚悟がより決まるような期間になればいいなと思っています」と語り、「今回表題曲に選んでいただいたということで新しい風みたいなものを吹かせつつも、今まで作り上げてきた日向坂46という大きな歴史をもっともっと大きいものに広げられるように全力で頑張ります」と意気込みを示した。

日向坂46は2025年に一期生が全員卒業し、二期生から五期生の新生・日向坂46として始動。これまでに3枚のシングルをリリースし、女性アーティスト歴代1位記録を保持する「1stからのオリコンシングル連続1位獲得作品数」を15作連続に自己更新している。

16thシングル「クリフハンガー」は2026年1月28日に発売予定。初回仕様限定盤はTYPE-A、B、C、Dの4形態で各2,000円(税込)、通常盤は1,200円(税込)となる。初回仕様限定盤には応募特典シリアルナンバーとメンバー生写真がランダム封入される。