『紅白』問題で揺れたaespa・ニンニン、まさかの金髪ゴージャスに大変身で話題 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのニンニンが、雑誌『DAZED KOREA』とのグラビアを通じて、独自無二の芸術的感覚を披露した。

ニンニンは最近、自身のSNSを通じて、ファッションブランドのGucciと共にしたグラビア写真を複数枚公開した。

【写真】ニンニン、“ほぼ下着”…衝撃の大胆衣装

今回のグラビアでニンニンは、これまでの明るく可愛らしいイメージから脱却し、破格的な金髪のショートカットと全身を包み込む華やかなゴールドのスパンコールドレスを完璧に着こなし、まるで一本の映画のような雰囲気を演出した。

グラビア撮影と併せて行われたインタビューで、ニンニンはアーティストとしての深い内面と成熟した価値観を共有した。

「単に1位を取ることよりも、私の歌を聴いたときに“ニンニンはこういう人だったのだな”と感じてもらえる音楽がしたい」と語り、自身の成長過程を込めたストーリーテリングへの思いをのぞかせた。

特にニンニンは「タイムレス（Timeless）」というキーワードを強調し、「今すぐ受け入れられなくても、20年、30年後に誰かと共感できる何かをしたい」との信念を明かした。表の顔の裏にある本心を分かち合いたいという彼女の告白は、華やかなステージ上のアイドルを超え、真の「アーティスト」へと生まれ変わろうとする意志をうかがわせる。

(写真=ニンニンInstagram)

グッチの華やかなパターンと強烈なルックについても、ニンニンは「ルックが華やかな分、ほかの要素はむしろラフであるほうが、デムナ（Demna）のグッチらしく迫力が出ると思った」と語り、ビジュアルディレクションに対する高い理解度を示した。

一方、ニンニンが所属するaespaは現在、3度目のワールドツアーを通じてファンと会っている。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

■【写真】ニンニン、衝撃の“全身びしょ濡れ”！インナー透ける大胆ビジュアルで色気爆発

■【写真】ニンニン、バスローブ姿でベッドに…魅惑の“艶やかショット”

■【写真】「服着て…」ニンニン、グラマラス体型あらわな衝撃ビジュアル