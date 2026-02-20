 NHK『未解決事件』 44人の命を奪った歌舞伎町ビル火災を特集......真相解明を阻む“街特有の実情”とは | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

NHK『未解決事件』 44人の命を奪った歌舞伎町ビル火災を特集......真相解明を阻む“街特有の実情”とは

エンタメ その他
注目記事
ビル煙アップ『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK
  • ビル煙アップ『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK
  • 祈る遺族『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK
  • 捜査に関わった警視庁元科学捜査官・医学博士 服藤恵三『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK
  • 捜査に関わった警視庁元科学捜査官・医学博士 服藤恵三『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK
  • 放火犯イメージ『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK
  • 亡くなった男性のワイシャツと母親『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK

　28日午後10時より、2001年9月1日に東京・新宿歌舞伎町の雑居ビルで発生し、44人の命を奪った火災事件を検証する番組『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（NHK総合）が放送される。

　出火元は避難経路となるはずの階段付近。そこに置かれていたゴミなどに火が燃え広がり、被害者たちは逃げ場を失った。警察は放火の疑いがあるとみて約200人態勢で捜査を進めたものの、犯人は未だ判明していない。

捜査に関わった警視庁元科学捜査官・医学博士 服藤恵三『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK

　番組では、火災発生直後のビル内部映像を入手。救助の最前線に立った消防士や、調査にあたった火災学者の証言から「あの日、何が起きていたのか？」を多角的に検証する。放火犯を追った当時の捜査員たちへの取材を通し、戦後日本の火災史に刻まれた大惨事の原因がなぜ未解明のままなのか、その謎に迫っていく。見えてきたのは、真相解明を阻む「歌舞伎町」という街特有の実情だった。

捜査に関わった警視庁元科学捜査官・医学博士 服藤恵三『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK

　さらに取材を進めると、火災発生から少なくとも10分間は生存者がおり、懸命に助けを求めていた事実が判明。そして、出火中のビルから歩き去る謎の人物の目撃証言も明らかになった。

　「早く来てください。怖い」「（店内にいるのは）10人20人くらいです。逃げられません」。 あの日、被害者が消防へ残した悲痛な助けを求める声だ。なぜ44人もの命が失われたのか。「安全対策を軽視したビル所有者らの姿勢」を浮き彫りにし、火災が社会に投げかけた課題を検証する。

祈る遺族『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK
亡くなった男性のワイシャツと母親『未解決事件 File.13 新宿 歌舞伎町ビル火災』（C）NHK

　また、番組はこの火災が残した“もう一つの傷”にも焦点を当てる。現場が日本最大級の繁華街・歌舞伎町であったがゆえに、被害者へは心ない声がぶつけられ、遺族は事件から25年が経つ今も苦しみ続けている。2人の娘を同時に亡くしながら「誰にも頼れなかった」と語る母親。煙に巻かれ真っ黒に染まった息子のワイシャツを握りしめ、「犯人がいるのなら見てほしい、これを見てどう思うのか?」と問いかける遺族。

　声を上げることもはばかられ、真相が解明されないまま歳月が流れていく。行き場のない悲しみを深めてきた遺族たちが胸の内を明かす。あの火事は私たちに何を問いかけているのか。「二度と被害を繰り返さないために、何が必要か」を見つめていく。


NHK朝ドラ『ばけばけ』がクランクアップ！主演・髙石あかりが撮影振り返り「皆さんが愛してくれていることが伝わる毎日は幸せ」 | RBB TODAY
画像
主演の髙石あかりは「愛と成長を実感し、もっと頑張ります」と決意し、スタッフも感動的なクランクアップを迎えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/09/243658.html続きを読む »

大河ドラマ『豊臣兄弟！』初回のNHK ONE再生数が105.8万回を記録！100万回超えは紅白除き初 | RBB TODAY
画像
大河ドラマ「豊臣兄弟！」は初回視聴者2248万人超を記録し、NHK ONEも100万回再生を突破。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/14/242292.html続きを読む »

未解決事件ファイル２０２６
￥1,247
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

本当にあった未解決事件
￥300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top