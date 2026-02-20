乃木坂46・増田三莉音、『Seventeen』専属モデル初現場で“ド緊張”！密着映像が公開 | RBB TODAY

19日、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』に6期生の増田三莉音が出演。ファッション誌『Seventeen』（集英社）の専属モデル就任した増田の、初の撮影現場に密着した映像が公開された。

専属モデルとして3月2日発売の同誌に初登場する増田。撮影当日、集英社前に到着した増田は開口一番「もう、すごい緊張しています」と明かした。スタジオでモデルの髙橋快空と挨拶をするも、緊張のあまり挙動不審になってしまうなど、終始ソワソワした様子を見せた。

そのまま撮影前のメイクに入ったが、汗をかいている増田を見てメイクさんは「走ってきました？」と声をかけた。増田も笑いながら「緊張しちゃって……」と照れくさそうに語った。メイク中も緊張しっぱなしの様子だったが、メイクさんとの会話を続ける中で徐々に緊張がほぐれていく。

メイクを終えた後は同誌編集長との面談へ。元乃木坂46・久保史緒里や日向坂46・小坂菜緒など、先輩たちも熟読してきた「Seventeen専属モデルの心得」を渡され、増田はモデルとしての姿勢を真剣に学んだ。心得を読んだ感想として増田は「撮影写真を積極的に見て、学べることをたくさん吸収していきたいです」と笑顔で語った。

いよいよ撮影に入った増田。春らしいピンクのニットにミニスカを合わせたコーデや、カチューシャをつけたガーリーな装いなどを披露。時間がたつにつれてリラックスした様子を見せ、編集長からも「そのくらい力が抜けているのがいいよ！」と背中を押された。

撮影後のインタビューでは、“ファッションの大先生”として川﨑桜と池田瑛紗の名前を挙げ、「違う系統でおしゃれなので教わりたい」と話した。続けて梅澤美波についても「本当に大人コーデなので（学びたい）」と語った。

1日を終えた感想として増田は「みなさん本当に温かくて本当に優しくて。今日は緊張しちゃったんですけど、これから緊張がほぐれてきたらすごい大好きな場所になります。すごく温かくて、本当にありがとうございました」と感謝を込めて語った。

※乃木坂配信中『【大緊張】「セブンティーン」専属モデル増田三莉音の初めての撮影現場に密着！』