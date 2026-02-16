日向坂46・藤嶌果歩、表紙で輝く圧倒的なかわいさ！『blt graph.』に登場 | RBB TODAY

20日、写真集クオリティのグラビア＆インタビュー新型マガジン『blt graph. vol.114』（東京ニュース通信社）が発売される。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

日向坂46の藤嶌果歩が『blt graph. vol.114』の表紙・巻頭に登場した。藤嶌が『blt graph.』の表紙を飾るのは今回が初めて。かわいらしさと、秘めた強い意志を感じさせる瞳が印象的なカットが採用された。

また、裏表紙を飾る日向坂46・松尾桜のビジュアルも公開された。凛とした表情を捉えた印象的なカットとなっている。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

日向坂46四期生楽曲でライブの定番曲でもある「見たことのない魔物」でセンターを務め、表題曲では6作連続で選抜入りを果たすなど、グループの中心メンバーとして活躍を続ける藤嶌果歩。

撮影は森の中に佇むヴィラをロケ地に、和やかな雰囲気で行われた。暖炉で体を温めたり、ひなたに吊るされたハンモックで昼寝をしたりしながら、唯一無二の可憐さを丁寧に切り取っている。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

広大な自然の中での撮影では、全身モコモコのニット姿で走り回り、とびきりの笑顔を見せてくれた。藤嶌のかわいらしさと、ふとした瞬間に見せる少し大人っぽい表情のどちらもが楽しめるグラビアとなっている。

一方で松尾は白を基調としたスタジオにて、透明感あふれる衣装をまとい撮影を行った。光に照らされ儚く物憂げに見える表情や、決意を感じさせる鋭い表情など、さまざまな視点で松尾の美しさを切り取った。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

また、アーティストデビュー6周年を迎え、『ラブライブ！スーパースター!!』から生まれたスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとしても活躍するLiyuuも登場した。同誌では、さまざまなカルチャーが交差する空間を舞台に撮影を敢行。場の空気を一瞬で掌握する存在感と、Liyuuならではの圧倒的なオーラが際立つグラビアに仕上がっている。

昨年、アーティストデビュー5周年を記念して開催されたツアーの模様を収めたドキュメンタリー映像『Liyuu Concert TOUR 2025「Thankful｜Anniversary」～Tour Documentary～』の発売を3月2日に控え、インタビューも実施した。ツアーにまつわる裏話をはじめ、節目の年を経た現在の心境や、これから見据える未来について語った。Liyuuの「今」に深く迫る内容となっている。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

また、購入者特典も決定した。ローソンエンタテインメントでは、藤嶌果歩のポスター1枚、または松尾のポストカード1枚のいずれかを選択できる。HMV&BOOKS onlineとHMV各店舗でも特典付き販売を実施する。セブンネットショッピングでは、Liyuuのポストカード1枚、または奥村桃夏のポストカード1枚のいずれかを選択可能だ。特典付き販売はいずれも在庫がなくなり次第終了となる。