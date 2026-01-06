乃木坂46・井上和、生足露出のグラビアオフショ複数公開 | RBB TODAY

5日、アイドルグループ・乃木坂46の井上和が自身の公式インスタグラムを更新。同日発売の『ヤングマガジン』6号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場したことを報告し、撮影時のオフショットを複数枚投稿した。

公開された写真にはラフな紫色のロゴTシャツにショートパンツを合わせた姿、健康的な生足が際立つショットも。ベッドの上で枕を頭に乗せてお茶目なポーズをとったり、室内で折りたたみ自転車にまたがったりと、リラックスした愛らしい姿が印象的だ。鮮やかな赤のオフショルダーニットを着用し、窓際でアンニュイな表情を浮かべる大人びたカットや、ピンクのセットアップ姿で座り込む可憐な写真も公開。そのほか、白のキャミソールにデニムを合わせ、キッチンでマスカットを口元に寄せる自然体のショットなど、バリエーション豊かなシチュエーションが披露されている。

井上は「本日発売のヤングマガジン6号で表紙と巻頭グラビアを務めさせていただいています！よろしくお願いします！」とファンに向けて掲載誌をアピール。この投稿には、いいね数が6.7万件を超えるなどの反響が寄せられている。

※乃木坂46・井上和、生足露出のグラビアオフショット投稿（井上和の公式インスタグラムより）