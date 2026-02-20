 木﨑ゆりあ、一糸まとわぬ3rd写真集表紙カット公開！「これぞ自然体！」 | RBB TODAY
木﨑ゆりあ、一糸まとわぬ3rd写真集表紙カット公開！「これぞ自然体！」

木﨑ゆりあの3rd写真集『アップデート中』（C）扶桑社／撮影：前 康輔
　3月25日、元AKB48・SKE48の木﨑ゆりあの3rd写真集『アップデート中』（扶桑社）が発売される。今回、表紙カバーカットが公開された。


　同作は、2月11日に30歳の誕生日を迎える木﨑のアニバーサリー写真集として企画。俳優として、一人の女性として新たなステージに進む前に、20代最後の姿を収めるべく、人生で一度も訪れたことのないベトナム・ハノイでロケを敢行した。グラビアは2017年に発売した2nd写真集以来で、ノスタルジックな街並みと活気あふれる日常が交錯する環境の中、より自然体な姿を披露している。


　表紙カバーカットはベトナム滞在中のホテルの一室で撮影されたカットが起用された。一糸まとわぬ姿でシーツの上に寝そべる木﨑の姿が収録されている。


　木﨑は「表紙候補の中からどれにするか選んでる時に、スタッフさん達が全員一致でこの表情が良い！と言ってくれたので、惜しみなくこの表紙にさせて頂きました！これぞ自然体！」とコメントしている。


　また、3rd写真集発売を記念したイベントの開催も決定。予約特典会は2月28日（土）に名古屋・ジュンク堂書店名古屋店、3月1日（日）に東京・芳林堂書店 高田馬場店で実施される。
発売記念写真集お渡し会は3月28日（土）に名古屋・ジュンク堂書店名古屋店、3月29日（日）に東京・書泉グランデで行われる。

　券種は複数用意され、ポストカードや生写真、サイン付きチェキ撮影、動画コメントなどの特典が設定されている。

　さらに、写真集ファンクラブ限定版も発売が決定。詳細はオフィシャルファンクラブ「きざきさんち。」で発表される。


木﨑ゆりあ、無邪気な笑顔のバースデーショット＆ランジェリー姿公開！
画像
元SKE48の木﨑ゆりあが30歳の誕生日に3rd写真集を発売し、無邪気な笑顔やランジェリー姿を公開した。
元SKE48の木﨑ゆりあが30歳の誕生日に3rd写真集を発売し、無邪気な笑顔やランジェリー姿を公開した。

《アルファ村上》

