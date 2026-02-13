 木﨑ゆりあ、無邪気な笑顔のバースデーショット＆ランジェリー姿公開！ | RBB TODAY
木﨑ゆりあ、無邪気な笑顔のバースデーショット＆ランジェリー姿公開！

木﨑ゆりあ（写真は木﨑ゆりあの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許可をもらってます
　11日、元SKE48のメンバーで女優の木﨑ゆりあが公式Instagramを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、3rd写真集『アップデート中』（扶桑社）の発売を発表し、収録カットを公開した。

　木﨑は自身の年齢にちなんだ「30」の大きなバルーンを抱え、ベッドの上で無邪気な笑顔を見せるカットを投稿。黒のボディスーツ姿で、リラックスした表情を浮かべている。また、大人の色気が漂うバックショットも披露。ピンクのレースがあしらわれたランジェリーにデニムを合わせ、ベッドに横たわりながらこちらを見つめる姿を披露した。ルーズに着こなしたデニムの腰元からはヒップラインがのぞき、ヘルシーさと艶っぽさを併せ持つ一枚となっている。

　投稿では「30歳！に！！なりましたあ！！！もう戻らない20代にお別れをして、、新しく始まる30代を全力で楽しみます」と元気に報告。あわせて「なんとなんと、30歳記念で3rd写真集『アップデート中』を販売させて頂く事になりました！」と発売を告知した。同作については「卒業してから9年ぶりのグラビア」と明かし、「ベトナムの街でビール飲んだり、溢したり。笑」「今の木﨑ゆりあのありのままの姿がたっぷり詰まったナチュラルな1冊になってます！」と、自然体の魅力が詰まった内容であることをアピールした。

　2月末から3月にかけて名古屋と東京で「発売記念予約特典会」や「お渡し会」を開催することを発表。「久しぶりに懐かしいみんなにも会いたいなあ、会いにきてね～」とファンへ呼びかけた。この投稿にファンからは「超絶最高に綺麗」「30歳お誕生日おめでとう！」「その笑顔ずっとずっとだいすきだよ！！！」「素敵な一年になる事を願っています！」などの声が寄せられている。

※木﨑ゆりあが30歳の誕生日と3rd写真集『アップデート中』発売を報告した投稿（木﨑ゆりあ公式Instagramより）


《平木昌宏》

