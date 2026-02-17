「IRC 2026」に乃木坂46メンバー16名！出演アイドル最新情報 | RBB TODAY

3月15日に国立代々木競技場第一体育館で開催される「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」の出演者第3弾が発表された。

川﨑桜（乃木坂46）

五百城茉央（乃木坂46）

菅原咲月（乃木坂46）

井上和（乃木坂46）

乃木坂46からは、五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、梅澤美波、遠藤さくら、小川彩、賀喜遥香、川﨑桜、菅原咲月、田村真佑、筒井あやめ、冨里奈央、中西アルノ、林瑠奈、弓木奈於の総勢16名が参戦。ライブパフォーマンスに加え、ファッションステージへの出演も決定した。

≒JOY

≠JOYからは、逢田珠里依、大信田美月、藤沢莉子、天野香乃愛、大西葵、村山結香、市原愛弓、江角怜音、小澤愛実、髙橋舞、山田杏佳、山野愛月の12名が、ライブとファッションステージ双方に登場する。

渡辺美優紀

また、元NMB48であり、現在はファッションモデルとして活躍中の渡辺美優紀もファッションステージへの出演が決定。 さらにファッションステージには、私立恵比寿中学から中山莉子、風見和香、桜井えま、仲村悠菜が出演。高嶺のなでしこからは橋本桃呼、松本ももな、籾山ひめりが、AVAMからは桔梗花香が、ドラマチックレコードからは新居歩美が登場し、ランウェイを華やかに彩る。

村重杏奈 ハリー杉山

fav me α＋

MCは村重杏奈とハリー杉山が務める。 オープニングアクトにはfav meと、2026年2月18日に「青春のエフェクト」でデビューを果たすα+が抜擢された。α+にとっては、これが初のライブパフォーマンスとなる。 fav meからは丸山蘭奈、澪川舞香が、α+からは木野稟子、瀬乃真帆子がファッションステージにも出演する。

IRC公式アプリ「IRC APP」では、新機能として「AI分析 SNSトレンドポスト」にTikTokが追加された。XとTikTokでの応援活動がスコア対象となり、メンバーシップランクに応じた特典が利用可能となる。 これに合わせ、ステージ連動企画「IRC衣装テーマ募集」が2月16日から2月18日まで実施される。これはオフィシャルXアカウント上で、推しアイドルに着てほしい衣装をリクエストできる企画だ。投稿内容は「AI SNSトレンドポスト」機能により分析され、衣装テーマ選考の参考データとして活用される。

対象アイドルは 逢田珠里依（≠JOY）、天野香乃愛（≠JOY）、小栗有以（AKB48）、久保怜音（log you）、千葉恵里（AKB48）、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、仲村悠菜（私立恵比寿中学）、新居歩美（ドラマチックレコード）、福丸うさ（iLiFE!）、古沢里紗（CUTIE STREET）、水瀬さらら（Jams Collection）、南なつ（CANDY TUNE）、村川紫杏（CANDY TUNE）、山田杏佳（≠JOY）。

チケット一般販売（一般指定席 8,500円）は1月17日12時より先着順にて受付中（売切れ次第終了）。 また、IRC APP会員限定でアリーナ指定席へのアップグレードチケット抽選も実施する。アップグレード料金は5,000円で、受付期間は2026年2月13日18時から2月23日23時59分までとなっている。

【出演者一覧（出演者第3弾発表時点）】

アーティスト：乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ

オープニングアクト：fav me、α＋

出演者：渡辺美優紀、小栗有以（AKB48）、千葉恵里（AKB48）、佐藤綺星（AKB48）、平田侑希（AKB48）、八木愛月（AKB48）、福丸うさ（iLiFE!）、小熊まむ（iLiFE!）、純嶺みき（iLiFE!）、中山莉子（私立恵比寿中学）、風見和香（私立恵比寿中学）、桜井えま（私立恵比寿中学）、仲村悠菜（私立恵比寿中学）、奥田彩友（SWEET STEADY）、塩川莉世（SWEET STEADY）、中山こはく（MORE STAR）、森田あみ（MORE STAR）、津代美月（Jams Collection）、水瀬さらら（Jams Collection）、桔梗花香（AVAM）、月深乃絢（AVAM）、水野瞳（Devil ANTHEM.）、新居歩美（ドラマチックレコード）、一条カオリ（Toi Toi Toi）、さくらもも（Toi Toi Toi）、丸山蘭奈（fav me）、澪川舞香（fav me）、久保怜音（log you）、福本れみ（log you）、福田ひなた（可憐なアイボリー）、大森莉緒（Ma’Scar’Piece ）、木野稟子（α＋）、瀬乃真帆子（α＋）、阿部菜々実、中川心 、他

MC：村重杏奈、ハリー杉山