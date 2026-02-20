 南みゆか、バリ島舞台の2nd写真集発売決定！「これまでの撮影の中で一番ドキドキ」 | RBB TODAY
南みゆか、バリ島舞台の2nd写真集発売決定！「これまでの撮影の中で一番ドキドキ」

南みゆか2nd写真集『à la mode』撮影：LUCKMANⒸSHOGAKUKAN
　4月10日、「現役アイドル最強ボディ」と称される南みゆかの、2年ぶりとなる2nd写真集『à la mode（アラモード）』（小学館）が発売される。

　今年2月、新グループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」の一員として再始動を果たした南は、インドネシア・バリ島での撮影に臨んだ。高級ホテルの洗練された空間で白いビスチェを優雅にまとう一方、太陽が降り注ぐビーチでは、カラフルなニットビキニにホットパンツという快活なスタイルで登場。波打ち際で乗馬を楽しんだ後、そのまま海へ飛び込み、弾けるような笑顔で波と戯れる姿を披露した。

　街歩きではココナッツジュースを味わい、地元料理に舌鼓を打つ等身大の姿を見せるが、夜の帳が下りると一変。ベッドの上で赤いランジェリーに身を包み、妖艶な表情で観る者を魅了する。翌朝、柔らかな陽光が差し込むなかで見せたリラックスした大胆な姿、そしてプライベートプールでビキニのブラを脱ぎ去り、ショーツの紐に手をかける仕草には、思わず息を呑むはずだ。

　さらに同作では、白い長袖カットソー越しにバストラインが際立つ限界表現にも挑戦。フラワーバスでの入浴シーンやシャワーを浴びる濡れ透けカットなど、全10着の衣装を通して、キュートさとヘルシーさが共存するボディを惜しみなく披露している。

　あどけなさが残る18歳の姿を収めた前作から一転。昨年10月に20歳を迎え、成熟した「オトナのみゆか」が凝縮された同作は、タイトル通り“最新”の南を堪能できる一冊となっている。

　南は「20歳という節目を迎えた今作は、これまで以上に大胆で攻めたショットが詰まった一冊になりました。正直、これまでの撮影の中で一番ドキドキして、緊張もしました。でもその分、ここでしか見られない、今だからこそ見せられる南みゆかをしっかりと収めることができたと思っています」と語っている。

　なお、発売を記念したお渡し握手会も決定。東京は4月11日13時から日販本社「オチャノバ」、名古屋は4月12日13時からジュンク堂書店名古屋店にて開催される。


《アルファ村上》

