三毛猫クレープから肉球パフェ、しっぽのパンまで！セブン-イレブン、「猫の日」に合わせた新商品を発売 | RBB TODAY

三毛猫クレープから肉球パフェ、しっぽのパンまで！セブン-イレブン、「猫の日」に合わせた新商品を発売

　セブン-イレブン・ジャパンは2月22日の「猫の日」に合わせて、猫をモチーフとした全6品を全国のセブン-イレブン店舗で2月16日から順次発売する。猫の愛らしいパーツをモチーフにしたパン・スイーツ・アイスから全6種をラインアップしている。

ねこのしっぽみたいなぱん（税込224.64円）
ねこも目がにゃい ツニャのパン（税込203.04円）

　今回発売されるのは3種類のクリームで三毛猫の毛並みを表現した「三毛猫もちもちクレープ」や、しま模様が目を引く「ねこのしっぽみたいなぱん」、「ねこも目がにゃい ツニャのパン」など、思わず写真に収めたくなる映える仕掛けが満載の商品。さらに、肉球をイメージしたトッピングが目を引く「にゃんパフェ」も登場。カフェオレムースやコーヒー寒天、ミルクムースなどを重ね、見た目も食感も楽しめる一品だ。猫型のどら焼生地がかわいい「にゃまどら ミルクキャラメル」は、キャラメルホイップとソース、カラメルチップをサンドし、香ばしさも楽しめる。

三毛猫もちもちクレープ（税込299.16円）
にゃんパフェ（税込390.96円）
にゃまどら ミルクキャラメル（税込239.76円）

　また、猫の日にちなみ、肉球をモチーフとした特別感のある見た目が魅力の「セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま」も特別仕様で登場する。ピンクの肉球部分は苺風味のホワイトチョコアイス、白い部分はハート型マシュマロとホワイトチョコ風わらびもちとなっている。

セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま（税込397.44円）

《村上弥生》

