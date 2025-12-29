平成ノブシコブシ・吉村崇、紅白緊急参戦決定！TUBE「紅白 夏の王様メドレー」に出演 | RBB TODAY

12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」に平成ノブシコブシ・吉村崇の出演が決定した。
吉村は、今年デビュー40周年で27年ぶりの紅白出場となるTUBEが披露する「紅白 夏の王様メドレー」に出演する。今回はアルコ&ピースの二人、とにかく明るい安村、さらに出場歌手たちと一緒に、紅白の舞台を「夏」に塗りかえるお祭りステージを届ける。
吉村はコメントで「世代ど真ん中のTUBEさんのシーンを盛り上げるため、そして有吉さんの司会を応援するため、吉村崇45歳。急遽ではありますが、紅白歌合戦に出演させていただくことになりました！お祭り男・永遠の足軽吉村崇この度参陣致します。」とコメントした。
