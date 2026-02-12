すみぽん、胸元＆肩見せワンピ姿に反響！ボヘミアンムード漂うショット | RBB TODAY

バスケ好きタレント・すみぽんが11日、自身の公式インスタグラムを更新。アースカラーを基調としたボヘミアンスタイルのワンピース姿を披露し、ナチュラルな雰囲気が注目を集めている。

すみぽん（写真はすみぽんの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

この日は、エスニック模様のキャミソールワンピースを着用。季節を先取りしたような肩をのぞかせるデザインで、胸元のラインがきれいに映える大人っぽいスタイリングとなっている。ブルーのニット帽をかぶり手には花を持った姿は、映画のワンシーンのような雰囲気。

撮影は温かな日差しが差し込む屋外で行われ、自然光に包まれたやわらかな表情も印象的。リラックス感あふれる雰囲気が伝わってくる一枚となっている。この投稿には、ファンから「可愛すぎる」「好きです！」といった反響が寄せられている。