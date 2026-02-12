スタバ、春の新作は“白桃×桜”！フラペチーノ＆ラテ＆ソーダの3種類を18日に発売 | RBB TODAY

スターバックスは、18日から「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」「桜 咲くよ ラテ」「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」の3種類を発売する。

「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」は、白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、ボディには白桃をベースにしたフラペチーノを合わせた一杯。カップには桜味のソースを沿わせ、トップは2色のさくらフレーバーシェイブで桜の花びらを演出している。自分好みの一杯にカスタマイズが可能で、白桃をよりすっきりと楽しみたい方は桜ソース無し、桜味をもっと楽しみたい方には桜ソースを追加して楽しめる。

「桜 咲くよ ラテ」はバリスタが一杯一杯、桜が咲く様子をトッピングで表現する。ひと口ごとにふんわりと広がるやさしいさくらとミルクの味わいに、2色のフレーバーシェイブとチョコレートソースで描いたさくらアートが癒してくれる一杯だ。

「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」は、白桃と桜の風味をどちらも楽しめる、すっきりとした味わいの一杯だ。白桃ジュレのぷるんとした食感に、さくらや白桃、ラベンダーやカシス、バニラの香りを合わせた夜の桜をイメージしたピーチフレーバーシロップが香る、弾ける炭酸が心地よい一杯だ。

「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」はTallサイズのみで、テイクアウトの場合687円、店内利用の場合700円。「桜 ソース カスタマイズ」は、テイクアウト54円、店内利用の場合55円。対象商品は「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」のみ。「桜 咲くよ ラテ」はHotとIcedがあり、テイクアウトの場合618円、店内利用の場合630円。Mobile Order & PayではHotのみの提供で、店頭ではホットとアイス両方を販売している。「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」はTallサイズのみで、テイクアウトの場合579円、店内利用の場合590円。

販売期間は2026年2月18日からで、一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。取り扱い店舗は一部店舗を除く全国のスターバックス店舗。