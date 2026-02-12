 名物付録「声優名鑑2026」で史上最多1,135名の女性声優を掲載！15年連続で記録更新 | RBB TODAY
名物付録「声優名鑑2026」で史上最多1,135名の女性声優を掲載！15年連続で記録更新

　10日、声優専門月刊誌『声優グランプリ』最新3月号（イマジカインフォス）が発売された。名物付録「声優名鑑2026 女性編」は掲載人数が1135名となり、昨年の1099名を上回って、15年連続で“史上最多”を更新した。

声優グランプリ3月号巻頭大特集：『学園アイドルマスター』

　同誌で「声優名鑑」が初めて付録となったのは2001年。当時の女性掲載人数は225名だった。その後、掲載人数は年々増加し、2008年版で500名を突破。2022年版で1003名に到達した。最新の2026年版では、初代の5倍以上にあたる1135名を掲載している。

　「声優名鑑2026 女性編」はオールカラー100ページの豪華仕様。顔写真、代表作、誕生日、出身地、血液型、趣味・特技など、1135名のプロフィールを収録する。『学園アイドルマスター』キャスト13名のほか、『バンドリ！プロジェクト』の新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」の既報キャスト、『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』のキャストも掲載されている。

声優グランプリ26年3月号アナザーカバー：花澤香菜

　同号の表紙・巻頭大特集は、『アイドルマスター』シリーズ最新作として話題の『学園アイドルマスター』。リリース2周年を前に、学マスのアイドルたちを演じるキャスト陣が、これまでの活動の軌跡と今後の展望を語った。ソロインタビューに加え、クラスごとの座談会も収録し、2万5千字超の“超々々ロングインタビュー”となっている。

　アナザーカバー・巻末特集には、TV番組への出演も話題の花澤香菜が登場。ニューシングル「Cipher Cipher」と、同曲がEDテーマとなり山城恋役として出演する『魔都精兵のスレイブ2』について、それぞれの魅力を掘り下げている。このほか、水樹奈々、小倉唯、夏川椎菜、山根綺らの特集も掲載している。


《アルファ村上》

