【五島ワイナリーの初挑戦！長崎県五島産ぶどう100%使用】限定ワイン「メルロー（ロゼ）2025」解禁 | RBB TODAY

五島ワイナリーは、五島産のぶどう100%を使い、つばき酵母で造った「メルロー（ロゼ）2025」を、2026年2月11日（水）から販売していることを発表しました。

「メルロー（ロゼ）2025」は、葡萄にすべて五島列島福江島産の「メルロー」を使用した1本です。気候変動によりぶどうの着色不足があったものの、より丁寧に圧搾・醸造することにより綺麗な色のロゼワインとして仕上がっています。

五島の自然、気候、水はけの良い火山灰土壌で海風がもたらすミネラル豊富な圃場。そこで、五島ならではの特性を活かした渾身の逸品です。葡萄の華やかな香りと、爽やかな酸味と甘みを口いっぱいに楽しめます。

ライトとミディアムボディの中間の重さで、魚料理をはじめ、淡白な肉料理とも相性抜群。今回初挑戦という1本であり、製造本数が少ない限定ワインです。

「メルロー（ロゼ）2025」は、五島ワイナリー公式オンラインショップをはじめ、長崎県五島市内の各お土産店や酒店、長崎県内のお土産店売店で購入できます。今年新たに誕生した五島ワインを、ぜひ楽しんでみてください！

五島ワイナリーは、長崎県五島列島福江島にある離島のワイナリーです。

ラベルロゴは、ぶどうのつると実、そしてアルファベットのGがモチーフ。ぶどうの実の形の一つ一つは教会の「鐘」の形になっており、その数は五島市にある20の教会の数と同じです。ぶどうを育んだ大地への五島島民の「感謝と祈り」、そして訪れる方への「祝福」の想いが込められています。

