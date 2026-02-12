櫻坂46、スタンドマイクを使った情熱的なパフォーマンス！新曲『The growing up train』MV公開 | RBB TODAY

12日、櫻坂46の最新シングル『The growing up train』のMUSIC VIDEOが公開され、同時にストリーミング&ダウンロードの先行配信もスタートした。

櫻坂46『The growing up train』配信ジャケット写真

公開された映像は、スタンドマイクを使用したパフォーマンスが印象的だ。メンバーによるカノンやディレイなどの高度な振り付けを駆使した幾何学的な美しさと、櫻坂46のグループとしての強みである「ライブ」を彷彿とさせる、様々なシーンによる情熱的な迫力を併せ持った作品に仕上がっている。監督は、9thシングル『自業自得』や11thシングル『UDAGAWA GENERATION』などを手掛けた池田一真が務めている。

同シングルは3月11日に発売される。初回仕様限定盤はTYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-Dの4形態で、価格は各2,000円（税込）。Blu-ray付きで、応募特典シリアルナンバーとメンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム）が封入される 。通常盤はCDのみで1,200円（税込）となる。

※櫻坂46『The growing up train』 MUSIC VIDEO