真紅のドレス×黒タイツのハイヒールで美脚が映える！「エヴァ」アスカは振り向きポーズの背中も美しすぎた | RBB TODAY

2025年12月13日と14日の2日間、台湾第2の都市・高雄で同人イベント「2025駁二動漫祭（FFK18）」が開催されました。「FANCYFRONTIER開拓動漫祭（通称、台湾FF）」と並ぶ台湾最大級の同人イベントで、高雄市が主催です。
【コスプレ】オーバーイーツ配達員から『NIKKE』、ミリタリーガールまで百花繚乱！台湾第二の都市で発見した美女レイヤー8選【写真33枚】 | インサイド
高雄には美女コスプレイヤーがたくさんいました。
https://www.inside-games.jp/article/2025/12/30/175684.html続きを読む »
【コスプレ】ポケモンから『ニーア オートマタ』まで魅惑のゲームキャラが勢揃い！スタイル抜群な台湾美女レイヤー9選【写真35枚】 | インサイド
高雄でしか出会えない美女コスプレイヤーが確かにいる。
https://www.inside-games.jp/article/2025/12/31/175710.html続きを読む »
駁二（ばくに）芸術特区で開催される本イベントは会場の広さ、鉄橋、線路、大木、オブジェクトなどコスプレ撮影のロケーションが素晴らしいのも魅力です。広大な範囲で開催されているのですが、出店が立ち並び、趣味を思いっきり楽しむ参加者の姿が印象的で、とても和やかな雰囲気でした。
同イベントでは、コスプレイヤーの「阿璇」さんが「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」の「式波・アスカ・ラングレー」を披露。赤いドレスがフィットした長身の美スタイルで、まるで絵画のように幻想的な佇まいを見せていました。
モデル：阿璇（Instagram：a_xuan715）
撮影：乃木章（X：@Osefly）
グッドスマイルカンパニー(GOOD SMILE COMPANY) ヱヴァンゲリヲン新劇場版 アスカ ラングレー 1/7スケール プラスチック製 塗装済み完成品フィギュア
￥27,280
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥27,280
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
わんだらー シン・エヴァンゲリオン劇場版 式波・アスカ・ラングレー 1/7スケール PVC & ABS製 塗装済み 完成品 フィギュア
￥11,727
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥11,727
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)