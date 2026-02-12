真紅のドレス×黒タイツのハイヒールで美脚が映える！「エヴァ」アスカは振り向きポーズの背中も美しすぎた | RBB TODAY

2025年12月13日と14日の2日間、台湾第2の都市・高雄で同人イベント「2025駁二動漫祭（FFK18）」が開催されました。「FANCYFRONTIER開拓動漫祭（通称、台湾FF）」と並ぶ台湾最大級の同人イベントで、高雄市が主催です。

駁二（ばくに）芸術特区で開催される本イベントは会場の広さ、鉄橋、線路、大木、オブジェクトなどコスプレ撮影のロケーションが素晴らしいのも魅力です。広大な範囲で開催されているのですが、出店が立ち並び、趣味を思いっきり楽しむ参加者の姿が印象的で、とても和やかな雰囲気でした。

同イベントでは、コスプレイヤーの「阿璇」さんが「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」の「式波・アスカ・ラングレー」を披露。赤いドレスがフィットした長身の美スタイルで、まるで絵画のように幻想的な佇まいを見せていました。

式波アスカ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」／阿璇（Instagram：a_xuan715）

式波アスカ：阿璇（Instagram：a_xuan715）、綾波レイ：單九（Instagram：dan9._.9nab）

モデル：阿璇（Instagram：a_xuan715）

撮影：乃木章（X：@Osefly）