【NHK紅白】乃木坂46がリハに登場し意気込み！梅澤美波「11年連続出場の感謝をステージで伝えたい」 | RBB TODAY

「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサルが28日、都内・NHKホールにてスタートし、音合わせを終えた乃木坂46のメンバーが意気込みを語った。

今年11回目・11年連続出場の出場となる乃木坂46は、賀喜遥香がセンターを務める楽曲『Same numbers』のパフォーマンスでステージを盛り上げる。

キャプテンの梅澤美波は、「紅白歌合戦への出場が11回目、11年連続出場が叶ったということで気合いが入っています。私たちメンバーに『紅白歌合戦の出場が決まりました』と発表があったときは、みんなで涙を流して抱き合って喜んだぐらい、私たちにとって紅白歌合戦というステージは特別な場所なので、11年連続出場という感謝の思いを大晦日に伝えられるパフォーマンスができるように頑張りたいです」と意気込み。

今年1年を振り返った心境を聞かれると「今年は6期生の加入があって、グループにとっても3年ぶりくらいの新メンバーだったので、みんなが新しいフレッシュなメンバーに刺激をもらって、よりグループに勢いが増した1年だったと思います。5月のバースデーライブでは初めての味の素スタジアムに立たせていただいたり、夏のツアーでは明治神宮野球場で10回目のライブをさせていただいたり、確実にみんなで自信をつけてきた1年でした」と振り返った。

5期生の井上和は「私たち5期生にとっては初めての後輩で、憧れていた先輩たちみたいになれるのかという不安もありつつ迎えた1年だったのですが、後輩たちが入ってきてくれたからこそ、私たちがグループを引っ張っていける存在にならなくてはと身が引き締まりましたし、6期生の加入によって5期生もパワーアップできた1年になりました」とコメントした。

また「今年を漢字一文字で表すと?」との問いに梅澤は、「『今』です。もうすぐデビュー14周年を迎えるので過去をつないでいくこと、私たちの未来を作ることとか過去や未来に思いを寄せることが多いのですが、今年1年みんなと活動してきたときに結局“今”がすごく大事なんだなと、みんなの頑張る姿を見て感じたので今を大事にしたいですし、今の乃木坂をたくさんの方に見ていただきたいという思いを込めました」と回答。

「今の乃木坂46は、どんなグループですか?」と質問されると「胸を張って誇れるグループです。私たちメンバーも、乃木坂46を作ってくださるスタッフさんやファンの方も、乃木坂46に関わる皆さんが集まったときに温かいグループだなと心から思えるので、胸を張って誇れるグループだと思います」と胸を張った。

「紅白で共演するのが楽しみな人は?」と振られた賀喜遥香は、「私はRADWIMPSさんの大ファンで、普段あまりテレビでパフォーマンスをされない方たちなので、すごく共演を楽しみにしています」と笑顔を弾けさせた。

第76回NHK紅白歌合戦は、12月31日午後7時20分から11時45分まで放送予定。