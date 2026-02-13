“4億円横領”で有罪の韓国女優、自粛中の意外な近況　元夫との離婚調停中に妊娠して仲直りした過去も | RBB TODAY

会社資金約4億円を横領した罪で自粛している女優ファン・ジョンウムが、久しぶりに近況を公開した。

2月12日、ファン・ジョンウムは自身のインスタグラムを更新した。

「おもちゃを無料でお譲りします。子どもがきれいに使っていたおもちゃです。必要な方は気軽にお持ちください」と綴り、譲渡場所や日程、時間も明かしている。

無料配布は13日から15日の正午から午後7時まで、ソウル・龍山区の梨泰院洞で行われる予定だ。あわせて公開された写真には、ファン・ジョンウムの2人の息子が使っていたとみられるおもちゃが並べられていた。

ファン・ジョンウムは昨年、個人法人の資金約4億円を横領した罪で、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けた。裁判では起訴内容をすべて認め、昨年5月と6月の2回にわたり被害額の全額を弁済したと明らかにしている。

2020年には夫と離婚の危機を迎え、裁判所に離婚調停申請書を提出したことがある。しかし2021年7月に関係を修復し、2人目の妊娠を発表して話題となった。2022年3月に次男を出産したが、2023年5月に最終的に離婚。現在は2人の息子を1人で育てている。

◇ファン・ジョンウム プロフィール

1984年12月25日生まれ。2001年にガールズグループSugarでデビュー。2004年に脱退した翌年、ドラマ『ルル姫』で女優活動を開始。『明日に向かってハイキック』『私の心が聞こえる？』『ゴールデンタイム』『キルミー・ヒールミー』『彼女はキレイだった』などの作品で演技力と人気を証明。2020年の『サンガプ屋台』『あいつがそいつだ』では主演。2016年に元プロゴルファーと結婚し、2児の母となるが、2025年5月に離婚が成立した。

