下着にジャケットでクールな印象　“元少女時代”メンバーの姉を持つクリスタル、NYで大胆ルック披露 | RBB TODAY

元少女時代のジェシカを姉に持つ、f(x)出身のクリスタルが、世界のファッションの中心地で圧倒的な着こなしを披露した。

クリスタルは2月12日、自身のインスタグラムに「at the 2026 @RalphLauren Collection show」という文と複数の写真を投稿した。

公開された写真には、光沢感のあるシックなブラックレザージャケットに、アンダーウェアスタイルのショート丈トップを合わせ、引き締まった腹筋を惜しげもなく披露している。そこにワイドスラックスと、ゴールドのロゴが映えるクラッチバッグを加え、オールブラックコーデを完成させている。

大胆な露出にもかかわらず、彼女特有の気品とカリスマ性が、官能的ながらも優雅なムードを醸し出しており、下品さは皆無である。

（写真＝クリスタルInstagram）

なお、クリスタルは3月14日より韓国で放送開始のドラマ『大韓民国でビルオーナーになる方法』（原題）に出演し、何不自由なく育った資産家の一人娘役を演じる。

◇クリスタル プロフィール

1994年10月24日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名はクリスタル・チョン（韓国名チョン・スジョン）。幼少期に姉である少女時代出身のジェシカと共にSMエンターテインメントにスカウトされたことを機に芸能界入りし、2009年にf(x)のメンバーとしてデビューした。歌手活動と並行して女優としても活躍し、ドラマ『ハイキック3 -短足の逆襲-』『相続者たち』『刑務所のルールブック』などに出演した。

