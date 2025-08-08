「カッコ良すぎ」「仮面ライダーみたい」乃木坂46・川﨑桜＆一ノ瀬美空、39thシングルヒット祈願“未公開映像”で選抜メンバーの魅力語る | RBB TODAY

8日、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』が最新動画を公開。7月にテレビ東京で放送された番組『乃木坂工事中 39thシングルヒット祈願』の未公開シーンを披露した。

今回公開されたのは、5期生の川﨑桜と一ノ瀬美空が自転車に乗りながら、39thシングル「Same numbers」の選抜メンバーの「いいところ」を言い合うシーン。一ノ瀬が「メンバーの良いとこ言うチャレンジ～！」と言い、二人は選抜メンバーの良いところを語り合っていた。

4期生・遠藤さくらの話題になると、川﨑は遠藤がライブで人格が変わると切り出し、一ノ瀬は「仮面ライダーみたい。変身するよね！」と共感。続けて「1曲の中にいくつも顔を持っている。その時の空気を楽しみながらパフォーマンスしているところが魅力的だよね」と太鼓判を押した。

また川﨑が「さくらさんって、めげずにずっと話しかけてたら心を開いてくれるようになるじゃん？その時の特別感に浸れる時が一瞬あるじゃん？」と言うと一ノ瀬は「わかる！めちゃわかる」と共感。すると川﨑は「でも、この人にはきっと振り向いてもらえないだろうなって気持ちに陥る」と笑顔でコメント。すると一ノ瀬が「誰のものにもならない…けれど、微笑まれた時に勘違いしちゃう。困った人だわ」と、照れながら話していた。

3期生の久保史緒里については「これから先、乃木坂が乃木坂であるためにずっといてほしい。後輩全員がしーさんの背中を見て育ってほしい」と語った。すると川﨑も「本当に努力の人だよね。」と共感。続けて「初心を忘れないって久保さんのことかって思う。久保さんってなんでもできる方じゃん？でも、一つの仕事に対して、その時できなかった仕事に、毎日本当に向き合ってる。その姿がマジでカッコ良すぎる」と称賛した。

続けて3期生・梅澤美波について、一ノ瀬は「ライブ終わりとか何かあるたびに連絡すると、ちゃんとよく見てて、いっぱい褒めてくれるけど、誰に褒められるよりもう嬉しい。梅さんに認められるのが、一番嬉しいかも！」と語った。すると川﨑は「ありきたりじゃない言葉をくれて。仕事に対する姿勢が本当にかっこいい。それを見れる環境なのが、ありがたいなって思いながらいつもお仕事してる」と話した。

最後に4期生・賀喜遥香について、一ノ瀬は「ファンの人たちが思っている何十倍も素敵なんだよね。でも、本気で“私なんて”って思っているところが...もっと自分を認めてほしいって思って」と語ると、川﨑は「“自分よりも周りを”っていう姿勢が強い。あんなに素敵なのに」とコメント。一ノ瀬は「賀喜さんと出会って、初めてこんなに幸せになってほしいって思った。何がなんでも幸せになってほしい」と思いを語った。

