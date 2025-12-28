松田聖子、「NHK紅白」出演決定！番組の最後にNHKホールで「青い珊瑚礁」披露 | RBB TODAY

12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」にて、松田聖子の出場が決定した。今回で25回目の出場となり、前回の第71回（2020年）以来5年ぶりの出演だ。
披露する楽曲は「青い珊瑚礁」。松田聖子が1980年に初出場した際に歌唱した思い出の曲だ。今回は紅組と白組の対戦が終わった後、番組の最後にNHKホールで披露される。
松田聖子は「放送100年という輝かしい節目、そして私自身のデビュー45周年に、再び紅白のステージに立たせていただけることを、心から光栄に思います。披露させていただく『青い珊瑚礁』は、私にとって初出場時の大切な原点と言える曲です。皆様への感謝を込めて、精一杯歌いたいと思います。大晦日に皆様と笑顔でお会いできることを楽しみにしています」とコメントした。
