「レコ大」出演者が発表！乃木坂46、AKB48・前田敦子らOGの出演が決定 | RBB TODAY

12月30日午後5時30分から10時まで4時間半にわたり『第67回日本レコード大賞』（TBS）が生放送される。今回、番組の出演者が発表された。

優秀作品賞・新人賞からは、受賞した全アーティストが出演が決定。優秀作品賞には、ILLIT「Almond Chocolate」、M!LK「イイじゃん」、FRUITS ZIPPER「かがみ」、アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」、幾田りら「恋風」、Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、純烈「二人だけの秘密」、BE:FIRST「夢中」が選出。また、新人賞にはCUTIE STREET、SHOW-WA & MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が受賞した。

『第67回日本レコード大賞』(C)TBS

最優秀歌唱賞受賞者からはは山内惠介が出演。特別賞からは細川たかし、特別国際音楽賞受賞者からはAdo、&TEAMが出演する。作曲賞受賞者からはDa-iCE、作詞賞からは=LOVE、編曲賞からは市川由紀乃が出演する。

企画賞を受賞したAKB48は、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃の出演が決定した。同グループは「Oh my pumpkin!」と代表曲を披露する。堺正章×Rockon Social Club、亀梨和也×Rockon Social Clubの出演も決定。TUBE、乃木坂46も出演する。日本作曲家協会選奨には天童よしみ、日本作曲家協会名曲顕彰には八代亜紀が歌った「舟唄」が選ばれており、番組では島津亜矢が同曲を披露する。

同番組は12月30日午後5時30分から午後10時まで放送される。