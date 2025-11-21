 TBS『レコ大』優秀作品賞10作品発表！ILLIT、FRUITS ZIPPER、ミセスら選出 | RBB TODAY
TBS『レコ大』優秀作品賞10作品発表！ILLIT、FRUITS ZIPPER、ミセスら選出

  『第67回日本レコード大賞』（C）TBS

　12月30日午後5時30分から10時まで4時間半にわたり『第67回日本レコード大賞』（TBS）が生放送される。今回、2025年の音楽シーンを総決算する各賞の受賞者と楽曲が発表された。

　優秀作品賞には、ILLIT「Almond Chocolate」、M!LK「イイじゃん」、FRUITS ZIPPER「かがみ」、アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」、幾田りら「恋風」、Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、純烈「二人だけの秘密」、BE:FIRST「夢中」が選ばれた。

　新人賞にはCUTIE STREET、SHOW-WA & MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が受賞した。特別アルバム賞は藤井風「Prema」、特別国際音楽賞はAdo、&TEAMが受賞。特別賞には映画「国宝」、細川たかし、松田聖子、矢沢永吉が選ばれた。

　最優秀歌唱賞は山内惠介が受賞。作曲賞は工藤大輝・花村想太（Da-iCE「ノンフィクションズ」）、作詩賞は指原莉乃（=LOVE「とくべチュ、して」）、編曲賞は佐藤和豊（市川由紀乃「朧」、丘みどり「夜香蘭」）が受賞した。

　企画賞にはAKB48「Oh my pumpkin!」、Rockon Social Club「THE SHOW MAN」、乃木坂46「Same numbers」、歌心りえ「SONGS」&「HEARTS」、TUBE「TUBE×」、三木たかし「三木たかし ソングブック」が選出された。

　日本作曲家協会選奨は天童よしみ、日本作曲家協会名曲顕彰は八代亜紀が歌った「舟唄」（作曲：浜圭介、作詞：阿久悠）が受賞した。特別功労賞にはアイ・ジョージ、いしだあゆみ、上條恒彦、川村栄二、草野浩二、西尾芳彦、橋幸夫、三浦洸一が選ばれた。


《アルファ村上》

