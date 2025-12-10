久慈暁子、京都の紅葉にうっとり！リラックスした姿にファン歓喜「美しい御姿」「紅葉と久慈ちゃん最高」 | RBB TODAY

8日、元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が自身の公式インスタグラムを更新し、京都を訪れた際の風情あふれるオフショットを公開した。

公開された写真には、赤や黄色、そして緑のグラデーションが鮮やかな紅葉を背景に、穏やかな笑顔を見せる久慈の姿が収められている。久慈は、温かみのある素材感の白地に黒のボーダーが入ったカーディガンと、上品な白のロングスカートを合わせたコーディネートを披露。歴史を感じさせる日本家屋の縁側でくつろいだり、美しく手入れされた苔庭を眺めたりと、古都の空気を満喫している様子を投稿した。

久慈は「紅葉が綺麗すぎてずっと眺めていたくなる景色」とコメント。この投稿に対し、ファンからは「久慈さん非常に魅力的で美しい御姿です」「久慈ちゃんとてもかわいい～紅葉綺麗～」「めちゃくちゃ素敵なショットです！」「紅葉と久慈ちゃん最高」など、京都を満喫する姿や紅葉に映える美しさを称賛する声が寄せられている。

※京都の紅葉を楽しむ久慈暁子（久慈暁子の公式インスタグラムより）