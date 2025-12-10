事務所のお金を元彼に渡した疑いで炎上中の韓国芸人、過去の発言が再注目「お金の事故が多かった」 | RBB TODAY

コメディエンヌのパク・ナレが、元マネージャーの告白により、事務所名義の口座を通じて、元交際相手に巨額を送金したという疑惑に包まれ否認したが、彼女がテレビ番組で打ち明けた恋愛・金銭関連の発言が再び注目を浴びている。

最近、パク・ナレの元マネージャー2人は、ソウル西部地裁に不動産仮差押えを申請し、職場でのいじめ・特殊傷害・代理処方・進行費未支給などを主張して、パク・ナレを告発した。

続けて、去る12月8日にはソウル江南（カンナム）警察署に特殊傷害・名誉毀損・情報通信網法違反の疑いで告訴状を提出した。

特に、彼らはパク・ナレが元交際相手に事務所の資金を支給したとして、特定経済犯罪加重処罰法上の横領疑惑まで提起した。

告発状には、パク・ナレが実質的な代表である1人芸能事務所「アンドパーク」の口座を通じて、元交際相手のC氏を虚偽の社員として登載し、今年1～11月、約4400万ウォン（約470万円）を給与名目で支給したという内容が盛り込まれた。

また、賃貸住宅の保証金の調達のために約3億ウォン（約3200万円）を事務所の口座から送金したという主張も含まれている。

ここにパク・ナレの母親を正式勤務の事実がない状態で虚偽の社員として登載し、11カ月間、約5500万ウォン（約590万円）の給与を支給したという暴露、事務所のお金で個人の住宅管理費・生活物品費用など、約1億ウォン（約1060万円）を使ったという疑惑まで提起された。

一方、パク・ナレ側は元マネージャーらの主張に強く反論し、12月6日に彼らを恐喝の疑いで告訴した。所属事務所アンドパークは、「退職金の受領後、事務所の前年度の売上の10％に相当する金額を要求した」として、元交際相手への給与支給疑惑については、「大げさな虚偽」「話にもならない内容で圧迫している」と強調した。

このような状況のなか、ネット上ではパク・ナレが番組で言及した元交際相手とお金に関する冗談が再び注目を集めている。

2024年1月、パク・ナレはチャンネルA『オ・ウニョンの問題児相談所』（原題）で過去の恋愛に言及し、「周りから『なぜ付き合うの』『ナレは（その子の）何が好きなの』という質問だけでなく、『月いくらあげるの』といった冗談を何度も聞いた」と打ち明けた。

彼女は当時、「最初は笑って流したが、聞かれ続けると『なんだ？』という気がした」と偏見に傷ついたことを告白した。

パク・ナレは、2022年にモデルのハン・ヘジンのYouTubeチャンネルに出演したときも彼氏に対するお金関連の冗談を聞いたエピソードを伝えた。

ハン・ヘジンが、パク・ナレにブランド物のバッグをプレゼントした元交際相手に言及して羨ましがると、彼女は「以前お金の事故が多かった。返済していないXXが多い」と打ち明けた。

それとともに、「良い男を初めて見せた日、ヘジンさんが酔っ払ってあの子に何と言ったと思う。『ナレは私が大切にしている子なの。ナレは思ったよりお金がないの』と言った」と話した。

