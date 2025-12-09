 FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、来年2月にソロ公演決定！紅白歌合戦の舞台「NHKホール」で開催 | RBB TODAY
FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、来年2月にソロ公演決定！紅白歌合戦の舞台「NHKホール」で開催

櫻井優衣
　2026年2月18日、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が「櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）」をNHKホールで開催する。


　櫻井は2025年9月19日にソロメジャーデビュー曲『キミのことが好きなわたしが好き』でユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たした。同公演は、ソロメジャーデビュー後初となるソロライブで、2月21日に誕生日を迎える櫻井の誕生日の3日前に開催される。

　ソロライブ決定にあたり、櫻井は「FRUITS ZIPPERとして紅白歌合戦でNHKホールに立たせて頂いた後に、私のソロでもNHKホールに立たせていただけることが光栄です!私の誕生日の3日前というタイミングでもあるのでメジャーデビュー記念ライブ是非是非来てください!」とコメントしている。

　櫻井はASOBISYSTEMが手がける、日本のアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属するFRUITS ZIPPERで活動する他、バラエティ番組やドラマへのゲスト出演など、多岐にわたって活躍している。FRUITS ZIPPERは、第67回日本レコード大賞「優秀作品賞」を受賞したほか、第76回NHK紅白歌合戦への初出演も決定。2026年2月1日には東京ドーム公演も決定している。


