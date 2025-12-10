RIIZE、「年末ステージを壊しに行く」宣言に期待高まる！新曲『Fame』制作ビハインド映像公開 | RBB TODAY

RIIZEが新曲『Fame』の制作舞台裏を収めたオリジナルコンテンツを公開し、話題を集めている。

RIIZEは、新シングル『Fame』のリリース以降、公式YouTubeチャンネルを通じてレコーディングやパフォーマンス練習動画を順次公開し、世界中のファンから好評を集めている。

レコーディング映像では、メンバー全員が作曲家とコミュニケーションを取りながら全力でレコーディングに臨む姿が印象的だ。「聴く人に快感を届けたい」と語りながら、それぞれが自分のパートの細部にこだわる様子や、「今回もたくさん学んだ」と満足げに語る場面も収められており、注目を集めた。

パフォーマンス練習映像でRIIZEは、『Fame』について「ステージとともに見るべき曲」と紹介。また、「最高のパフォーマンスを作ってBRIIZE（ファンダム名）に届けよう」と意気込み、高難度の振付の最適な動き方を探りながら、慣れるまで繰り返し練習するなど、長時間にわたって情熱を燃やす姿が収められている。

休憩中には、メンバー間で冗談交じりに「年末のステージを壊しに行く」と話す場面もあった。実際、RIIZEが各種授賞式で披露した『Fame』のステージは大きな注目を集めており、本日（10日）にはフジテレビ「週刊ナイナイミュージックpresents FNS後夜祭」でパフォーマンスを披露する予定だ。

なお、RIIZEは12月6日に台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催された『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA）』で、大賞のひとつである「Performance of the Year」を含む3冠を達成した。 さらに『2025 MAMA AWARDS』では「FAN’S CHOICE」、『2025 KGMA』では「Best Artist 10」を受賞し、これまでに開催された2025年の年末授賞式で、すでに計5つのトロフィーを獲得している。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

