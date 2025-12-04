 櫻井翔がMC兼工場長に！フジ年末特番で「これまで誰もまとめてこなかった一覧」を楽しむトーク番組が12月30日放送決定 | RBB TODAY
櫻井翔がMC兼工場長に！フジ年末特番で「これまで誰もまとめてこなかった一覧」を楽しむトーク番組が12月30日放送決定

　12月30日午後12時50分から、櫻井翔がMCを務める新感覚トーク番組『櫻井翔の一覧ファクトリー～“アレ”全部並べてみた！～』（フジテレビ系）が放送される。


　同番組は「これまで誰もまとめてこなかった一覧」を見ながら、豪華出演者たちがトークに花を咲かせる新感覚の「一覧×トークバラエティ」だ。

　櫻井が「工場長」として日々製作する一覧は、知られざるエピソードから誰も注目してこなかった法則、明日試したいお得情報まで多岐にわたる。これらの一覧によって広がる「世代間トーク」から「芸能人の知られざるプライベート」まで、多種多様なトーク展開が繰り広げられる。

　番組を企画・演出するのは、フジテレビ入社3年目の浅野崇太郎ディレクターだ。デビューから四半世紀、アイドルの枠を超えたマルチな才能を発揮してきた櫻井と、若き制作者のシナジーにより、新たなトーク番組が誕生する。

　浅野ディレクターは「『一覧ってなんかワクワクする』『一覧を見ながら話すと盛り上がるよね』という日常の気づきから生まれたトーク番組です」とコメント。さらに「この番組のMCは絶対に櫻井さんしかいないと思いオファーさせていただきました。僕は2000年生まれで、小さい頃から櫻井さんが出演している番組を見て育ってきたので、ディレクターとして一緒に番組を作れることは感無量です。櫻井さんのここでしか見られない顔、ゲストの皆さんの個性や魅力を引き出せる番組を作れるようスタッフ一同頑張ります。ぜひお見逃しなく！放送後は、『こんな“一覧”が見たい！』とつぶやいて一緒に盛り上げてくだされば幸いです」と意気込みを語った。

　なお、公式Xでは番組に出てくる一覧を放送中に視聴者へプレゼントする予定だ。


