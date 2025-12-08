 嵐・櫻井翔＆Snow Man・阿部亮平、名古屋でグルメ探しの旅へ！年末年始に『バナナマンのせっかくグルメ！！』3本放送決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

嵐・櫻井翔＆Snow Man・阿部亮平、名古屋でグルメ探しの旅へ！年末年始に『バナナマンのせっかくグルメ！！』3本放送決定

エンタメ その他
注目記事
『バナナマンのせっかくグルメ！！』(C)TBS
  • 『バナナマンのせっかくグルメ！！』(C)TBS

　『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS）が年末年始に3本のスペシャル番組を放送する。2025年12月28日午後5時から4時間にわたり『バナナマンのせっかくグルメ!!年末SP』、2026年1月1日あさ5時から『バナナマンの早起きせっかくグルメ!!元旦SP』、2026年1月4日午後5時から4時間にわたり『バナナマンのせっかくグルメ!!新春SP』が放送される。

　今回は5年連続となる新春SPに加え、昨年に続いて3回目の年末放送が決定。さらに毎週日曜あさ6時から放送中の『バナナマンの早起きせっかくグルメ!!』も2年連続でTBSの年初めトップバッターを飾る元旦SPを届ける。

　年末SPでは、スペシャルドラマ『ラストマン-全盲の捜査官- FAKE/TRUTH』・「映画ラストマン -FIRST LOVE-」から福山雅治・大泉洋の仲良しコンビが登場し、新潟県湯沢町にグルメ探しの旅へ。また同じく『ラストマン』から吉田鋼太郎と吉田羊も登場し、千葉県成田市を訪れてグルメ探しに奔走する。

　新春SPでは、バナナマン・日村勇紀が石川県金沢市と北海道札幌市を訪れ、数々の絶品グルメの登場に箸が止まらない。また、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある!~真面目な話、しちゃダメですか?~』から阿部サダヲ・河合優実コンビが静岡県熱海市で地元民オススメのグルメを堪能。

　さらに嵐・櫻井翔と事務所の後輩であり櫻井を尊敬するSnow Man・阿部亮平が、愛知県名古屋市でグルメ探しの旅へ。初めて2人で臨んだロケで、食欲全開にグルメを平らげる姿は必見だ。なかなか見られない2人のコンビネーションにも注目となる。


バナナマン、メンバーの大半が卒業の乃木坂10年にしみじみ「歴史でつながってるんだな」 | RBB TODAY
画像
　バナナマンが、25日放送のラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオ）の中で、『乃木坂46時間TV』について振り返った。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/26/196385.html続きを読む »

櫻井翔、Aぇ! group・末澤誠也と海上保安庁の過酷な訓練を体験！『櫻井翔のワンナイトスタディ』放送決定 | RBB TODAY
画像
櫻井翔の夜の特番で海上保安庁とユニバーサル・スタジオの裏側を徹底取材し、過酷な訓練や舞台裏を紹介する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/05/240532.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top