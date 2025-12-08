嵐・櫻井翔＆Snow Man・阿部亮平、名古屋でグルメ探しの旅へ！年末年始に『バナナマンのせっかくグルメ！！』3本放送決定 | RBB TODAY

『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS）が年末年始に3本のスペシャル番組を放送する。2025年12月28日午後5時から4時間にわたり『バナナマンのせっかくグルメ!!年末SP』、2026年1月1日あさ5時から『バナナマンの早起きせっかくグルメ!!元旦SP』、2026年1月4日午後5時から4時間にわたり『バナナマンのせっかくグルメ!!新春SP』が放送される。

今回は5年連続となる新春SPに加え、昨年に続いて3回目の年末放送が決定。さらに毎週日曜あさ6時から放送中の『バナナマンの早起きせっかくグルメ!!』も2年連続でTBSの年初めトップバッターを飾る元旦SPを届ける。

年末SPでは、スペシャルドラマ『ラストマン-全盲の捜査官- FAKE/TRUTH』・「映画ラストマン -FIRST LOVE-」から福山雅治・大泉洋の仲良しコンビが登場し、新潟県湯沢町にグルメ探しの旅へ。また同じく『ラストマン』から吉田鋼太郎と吉田羊も登場し、千葉県成田市を訪れてグルメ探しに奔走する。

新春SPでは、バナナマン・日村勇紀が石川県金沢市と北海道札幌市を訪れ、数々の絶品グルメの登場に箸が止まらない。また、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある!~真面目な話、しちゃダメですか?~』から阿部サダヲ・河合優実コンビが静岡県熱海市で地元民オススメのグルメを堪能。

さらに嵐・櫻井翔と事務所の後輩であり櫻井を尊敬するSnow Man・阿部亮平が、愛知県名古屋市でグルメ探しの旅へ。初めて2人で臨んだロケで、食欲全開にグルメを平らげる姿は必見だ。なかなか見られない2人のコンビネーションにも注目となる。