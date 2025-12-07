TWICE、ヒット曲・LIKEYのダンス動画を公開！“狭い練習室”を懐かしむ声続々「思い出が湧いてくる」 | RBB TODAY

人気K-POPグループ「TWICE」が、グループの公式YouTubeチャンネルにて、ヒット曲「LIKEY」のダンス動画を公開した。

2025年10月に韓国デビュー10周年を迎え、記念アルバム「TEN: The Story Goes On」をリリースしたTWICE。現在、グループの公式YouTubeチャンネル内のプレイリスト「Secret Cut」では、彼女たちが過去にリリースしてきた楽曲のダンス動画やデビュー初期のサイン会の様子など、懐かしい映像が続々と公開されている。

そんなファンにはたまらないSecret Cutで新たに公開されたのが、2017年発売のヒット曲「LIKEY」のダンス動画だ。8年前に公開された同曲のダンス動画を新たに公開したもので、当時の映像より、クリアな音源で彼女たちのダンスを楽しむことができる。



公開当時は、“新人”だった彼女たち。やや狭い練習室で、中心が分かるようにペットボトルを置き、壁やソファにぶつからないよう気を付けながら踊る姿からは、彼女たちの下積み時代を感じとることができる。



そんな光景にSNSでは、「狭かった練習室があんなに大きくなったのは、TWICEとスタッフの努力、ONCEの応援と支援のおかげだと思う」、「懐かしさや思い出が湧いてくる」など当時を振り返る声が多く寄せられた。



大人数を活かした、多彩なフォーメーションダンスが魅力のTWICE。LIKEYの振り付けでは、滑らかな動きと力強いアクセントを組み合わせ、可愛らしさとダイナミックさの両方を見事に表現している。指で作った「Ｌ」を顔の近くで動かすサビの振りはとにかくキュートだし、モモのダンスブレイクは相変わらずパワフルでカッコいい。公開されたのは8年前だが、今でもその映像からTWICEの魅力を存分に感じることができる。

今年9月にチェヨンがグループ4人目となるソロデビューを果たし、来年2月には、モモ・サナ・ミナによるユニット「MISAMO」がアルバムをリリースするなど、グループ以外での活動が増えたTWICE。LIKEYの振り付け映像では、そんな彼女たちの原点を知ることができる。