AAA・宇野実彩子＆與真司郎＆末吉秀太、デビュー20周年ファンミ完走！「皆さんが応援してくれる限り、AAAを続けていけたら」 | RBB TODAY

 AAA・宇野実彩子＆與真司郎＆末吉秀太、デビュー20周年ファンミ完走！「皆さんが応援してくれる限り、AAAを続けていけたら」
AAA・宇野実彩子＆與真司郎＆末吉秀太、デビュー20周年ファンミ完走！「皆さんが応援してくれる限り、AAAを続けていけたら」

　8日、男女パフォーマンスグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太が、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、デビュー20周年を記念したファンミーティング『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』を開催。2月から愛知、神戸、東京と巡ってきた同ツアーを締めくくった。

　2020年1月には同年12月末での活動休止を発表。コロナ禍の影響を経て、2021年12月にドームツアーを開催した。同ツアーは、AAAとしてはドームツアー以来、約5年ぶりのイベントとなった。


「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」

　冒頭、大きな歓声に包まれながら3人が登場。宇野は「みんなの顔がしっかり見えているよ！お待たせ！」と満面の笑みを見せ、與も「皆さん心配かけたことも沢山あると思うんですけど、盛り上がっていきましょう！」と呼びかけた。末吉は「みんなを笑顔にするぞー！」と会場を沸かせた。

　会場のLINE CUBE SHIBUYAは、2023年に與が自身のセクシュアリティを公表した特別な場所でもある。宇野が「ここって思い出の場所でしょ？」と振ると、與は「思い出の大事な場所にまた来れて嬉しい。この二人最高でしょ！」と応じ、3人でハグをする一幕も。


「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」

　また、MCとしてお笑いタレント・X-GUNの西尾季隆が登場。「今日はどれだけ声を出してもいいですから」と呼びかけると、與は2021年のコロナ禍でのツアーを回顧し「最後に会った時は声出せなかったもんね」と語り、宇野も「今日は声出し放題ですよ！」と観客を煽った。

　中盤では、事前に募集した質問に答えるコーナーやゲームが行われ、終始和やかな雰囲気に。終盤には「みんなの近くにいくよ～！」と3人が客席の最上部に登場し、『LIFE』『NEW』などの代表曲を歌唱しながら客席を練り歩くサプライズ演出が行われた。会場全体が一体となり、宇野は「最高～！1つになりました！」と興奮した様子で語った。


「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」

　イベントの最後、宇野は「本当に皆さんが守ってくださって20周年を迎えることが出来ました」と感謝を伝え、與は「皆さんが応援してくれる限り、AAAを続けていけたらと思っています」とコメント。末吉も「今、動いています！」と呼びかけた。


「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」

　なお、4月29日には東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて同ツアーの追加公演が開催されることが発表された。1部は13時開場・14時開演、2部は17時30分開場・18時30分開演の2部制となる。チケット料金は全席指定およびファミリーシートともに9,900円（税込）で、いずれも終演後のお見送りが付く。さらに與は、アーティスト活動再開後初となるZeppツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR 2026 – THIS IS HOW I AM –』を4月から控えるなど、それぞれが精力的に活動を続けていく。


《アルファ村上》

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

