日向坂46、「7回目のひな誕祭」ロゴ＆初のサブタイトル公開！ | RBB TODAY

「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」ロゴ
  • 「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」ロゴ
  • 日向坂46

　日向坂46が4月4日・5日に横浜スタジアムで開催するグループ周年ライブ「7回目のひな誕祭」のサブタイトルとロゴが公開された。

　今回公開されたロゴは、サブタイトルである「Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA（ウェルカムトゥヒナタザカ ロッケストラ）」の文字が力強くデザインされたもの。あわせて、最新のアーティスト写真も公開されている。

　これらの情報は、2年ぶりに宮崎県で開催されることが決定した「ひなたフェス2026」の開催決定生配信内にて、メンバーから直接発表された。「ひな誕祭」にサブタイトルが付くのは今回が初めて。「ROCKESTRA（ロッケストラ）」という言葉にどのような意味が込められているのか。

　直近では来週、2月17日・18日に「16th Single ひなた坂46LIVE」が東京都・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催される。5月24日には新潟県・国営越後丘陵公園で行われる「ながおか 米百俵フェス~花火と食と音楽と~2026」への出演も控えている。さらに9月5日・6日には、宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて「ひなたフェス2026」の開催も決定している。


「6回目のひな誕祭」、2025年4月5日・6日に横浜スタジアムで開催 | RBB TODAY
画像
日向坂46のイベント「ひな誕祭」は2025年4月5日・6日に横浜スタジアムで開催される。チケット情報は未発表だが、ファンの期待が高まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/26/225540.html続きを読む »

【フォトレポート】日向坂46のデビュー記念ライブ「5回目のひな誕祭」DAY2の熱狂を写真でお届け | RBB TODAY
画像
4月6日、7日の2日間に渡って、日向坂46のデビュー5周年を祝うライブ「5回目のひな誕祭」が神奈川・横浜スタジアムで開催された。前日の5日には齊藤京子の卒業コンサートも行われ、3日間計約10万人を動員。ここでは、7日に行われた「5回目のひな誕祭」DAY2の公演の様子をお届けする。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/04/08/218829.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_4JC0SB1W続きを読む »

