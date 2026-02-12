日向坂46、「7回目のひな誕祭」ロゴ＆初のサブタイトル公開！ | RBB TODAY

日向坂46が4月4日・5日に横浜スタジアムで開催するグループ周年ライブ「7回目のひな誕祭」のサブタイトルとロゴが公開された。

今回公開されたロゴは、サブタイトルである「Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA（ウェルカムトゥヒナタザカ ロッケストラ）」の文字が力強くデザインされたもの。あわせて、最新のアーティスト写真も公開されている。

日向坂46

これらの情報は、2年ぶりに宮崎県で開催されることが決定した「ひなたフェス2026」の開催決定生配信内にて、メンバーから直接発表された。「ひな誕祭」にサブタイトルが付くのは今回が初めて。「ROCKESTRA（ロッケストラ）」という言葉にどのような意味が込められているのか。

直近では来週、2月17日・18日に「16th Single ひなた坂46LIVE」が東京都・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催される。5月24日には新潟県・国営越後丘陵公園で行われる「ながおか 米百俵フェス~花火と食と音楽と~2026」への出演も控えている。さらに9月5日・6日には、宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて「ひなたフェス2026」の開催も決定している。